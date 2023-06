População pode atualizar esquema vacinal contra Covid-19 em 74 pontos nesta semana em Manaus

Reforçando a importância da imunização para o controle da Covid-19, a Prefeitura de Manaus disponibiliza 74 pontos para quem deseja atualizar o esquema vacinal contra a doença nesta semana, de segunda-feira, 12/6, até a sexta, 16/6. As unidades são gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e estão distribuídas por toda a cidade, conforme lista disponível nas redes sociais da Semsa Manaus.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que a vacina contra a Covid-19 está disponível para adultos, idosos, adolescentes, crianças e bebês a partir de 6 meses de idade, segundo as doses e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. Ela enfatiza que a imunização é essencial para assegurar a proteção da população e para manter a doença sob controle na capital.

“A Covid ainda está muito presente nas nossas vidas, e a vacina é a principal arma que temos para evitar as manifestações mais gravosas da doença, capazes de causar internações e mortes. Quem toma a vacina não só se protege como também ajuda a proteger todos que estão à sua volta”, declarou Shádia.

A secretária aponta que nove das 74 unidades de saúde que ofertam a vacinação contra a Covid-19 funcionam em horário ampliado, das 8h às 20h, com pelo menos uma unidade em cada zona distrital de saúde, de modo a facilitar o acesso à imunização para quem exerce atividades no horário comercial. Os demais estabelecimentos da rede municipal oferecem o serviço no horário regular, das 8h às 17h.

Públicos

Todos os 74 pontos de vacinação em funcionamento na rede municipal de saúde são referência para a população a partir de 12 anos de idade. Já crianças e bebês são atendidos em unidades específicas, das quais 14 são dedicadas à imunização de bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 voltadas à aplicação das doses em crianças de 5 a 11 anos.

Os endereços de todos os pontos de vacinação mantidos pela prefeitura, com horários de atendimento e vacinas ofertadas, podem ser conferidos nas redes sociais da Semsa.

Ao buscar uma unidade de saúde para atualizar o esquema vacinal, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina. Menores de 12 anos devem ser acompanhados pelos pais ou responsável para receber a vacina.

Os usuários podem consultar a situação vacinal e conferir quais doses devem receber, por meio da plataforma on-line Imuniza Manaus (http://imuniza.manaus.am.gov.br).

Vacinas

Dentre as vacinas disponíveis na rede municipal de saúde, a bivalente está liberada para todas as pessoas a partir de 18 anos que tenham recebido a 2ª dose do esquema primário, ou qualquer dose de reforço, há pelo menos quatro meses.

Pessoas com 12 anos ou mais que fazem parte dos grupos prioritários também podem receber a vacina bivalente, observado o intervalo de quatro meses da 2ª dose ou de dose de reforço. São eles: imunossuprimidos, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente, e pessoas vivendo em instituições de longa permanência.

A vacina bivalente começou a ser aplicada nas unidades de saúde da rede municipal em 15 de fevereiro, inicialmente apenas para idosos com 60 anos ou mais e pessoas a partir de 12 anos integrantes de grupos prioritários. O imunizante protege contra as cepas originais do coronavírus e subvariantes da Ômicron, prevenindo a evolução de desfechos graves da doença, como hospitalização e óbitos.

Redação AM POST