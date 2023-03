População pode buscar 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana em Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus inicia mais uma semana fortalecendo a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19, com a oferta da vacina em 75 pontos de imunização distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha atende bebês a partir de 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, que devem manter o esquema atualizado para se proteger contra as formas graves da doença.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que as unidades ofertam desde a 1ª até a 5ª dose do imunizante, conforme os públicos e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. Os usuários precisam se dirigir até o endereço mais próximo portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

“As pessoas precisam completar o esquema primário para ter essa proteção efetivada, pois apenas uma dose não adianta. Quase todas as vacinas têm o esquema inicial de duas doses, com exceção da Pfizer Baby, que tem o ciclo inicial de três doses. Além disso, é preciso ter atenção ao intervalo para receber as doses de reforço, pois elas são essenciais para o restabelecimento dos níveis de anticorpos adequados”, explica.

Segundo Djalma, a maior parte das unidades funciona no horário comercial, das 8h às 17h, mas a secretaria disponibiliza nove unidades de horário ampliado, até as 21h, para facilitar o acesso à vacina. A lista com endereços, horários, públicos e vacinas disponíveis pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19.

Os 75 pontos de vacinação são referência para todas as pessoas a partir de 12 anos de idade, segundo Djalma, lembrando que os adolescentes de até 17 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. A oferta da vacina bivalente para os grupos prioritários e a vacinação infantil são centralizadas em unidades de referência.

Crianças

De acordo com o subsecretário, as crianças de 5 a 11 anos de idade podem ser levadas a 35 pontos para atualização do esquema vacinal contra a Covid-19. Já a vacinação de bebês a partir de 6 meses até 4 anos de idade é centralizada em 14 unidades.

“O atendimento ao público infantil exige uma estratégia diferenciada, por isso o serviço é ofertado em um número reduzido. Além disso, observamos que a demanda para essa faixa etária segue muito baixa, e depois que o frasco com dez doses é aberto, é válido por apenas 12 horas. Então, essa centralização contribui para evitar o desperdício de vacinas”, pontua.

A partir desta segunda, a segunda dose da CoronaVac volta a ser disponibilizada em 14 unidades de referência. No momento da vacinação, a criança também pode atualizar outros imunizantes do calendário básico.

Bivalente

Disponível na rede municipal de saúde desde o dia 15 de fevereiro, a vacina bivalente contra a Covid-19 pode ser obtida em 55 unidades da rede. O imunizante é eficaz contra a cepa original do novo coronavírus e também contra a variante ômicron.

Atualmente, ele está liberado para sete grupos prioritários: idosos com 60 anos ou mais; gestantes e puérperas; imunossuprimidos; indígenas aldeados; ribeirinhos; quilombolas; e pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência. Para receber, é preciso que os usuários tenham recebido a segunda dose da vacina, ou alguma dose de reforço, há pelo menos quatro meses.