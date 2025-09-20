A notícia que atravessa o Brasil!

População reage com humor e cria memes após susto com simulação de alerta da Defesa Civil em Manaus

Notificação surpresa em celulares pegou moradores desprevenidos e virou piada online em Manaus e interior.

Por Natan AMPOST

20/09/2025 às 17:13 - Atualizado em 20/09/2025 às 17:14

Notícias de Manaus – O novo Sistema Defesa Civil Alerta, lançado neste sábado (20/09) em parceria entre a Defesa Civil do Amazonas e o Governo Federal, pegou a população de surpresa durante sua primeira simulação em Manaus, Manacapuru, Iranduba e Novo Airão. A ferramenta envia mensagens diretamente para celulares em situações de risco extremo e severo, com o objetivo de reforçar a prevenção de desastres.

Apesar de se tratar de um teste previamente anunciado, o toque alto e repentino do alerta acabou assustando muitos moradores. Em shoppings, praças e residências, a reação foi imediata: enquanto alguns se assustaram, outros transformaram a situação em memes que rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Um internauta relatou que houve correria no Manauara Shopping, em Manaus, após a notificação. Outro brincou: “Achei que tinha chegado um anjo em Manaus quando ouvi esse barulho”. Em grupos de WhatsApp, os vídeos com reações de surpresa e humor viralizaram ao longo do dia.

Para além da repercussão divertida, o lançamento do sistema foi tratado pelas autoridades como um avanço histórico. O secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo, afirmou que a medida vai contribuir diretamente para salvar vidas, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Leia mais: Prefeito David Almeida anuncia simulado do sistema de alerta da Defesa Civil em Manaus

“É importante ressaltar o trabalho que está sendo realizado em parceria com o Governo Federal. Um avanço na proteção civil, uma vez que lançamos, nesse evento teste, mais uma ferramenta extremamente importante no sentido de ajudar a proteger as populações, principalmente as que moram em áreas de risco”, declarou Máximo.

O Sistema Defesa Civil Alerta já estava ativo em estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, e agora começa a ser implementado gradualmente na Região Norte. A expectativa é que, em breve, todos os municípios amazonenses possam contar com a tecnologia.

Como funciona o sistema

A ferramenta utiliza a tecnologia de Cell Broadcast, que permite o envio simultâneo de mensagens a todos os celulares conectados a antenas em determinada área geográfica. Dessa forma, mesmo pessoas sem acesso à internet recebem o alerta em tempo real. O sistema é considerado essencial em cenários de enchentes, deslizamentos de terra, queimadas e outros desastres naturais.

A partir de agora, os moradores devem se preparar para receber notificações sempre que houver riscos iminentes. O governo reforça que os alertas são gratuitos e não exigem cadastro prévio.

Veja as reações nas redes sociais:

