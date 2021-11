População se mobiliza em primeiro dia de campanha de vacinação em shoppings de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o objetivo de ampliar a imunização por meio da oferta de doses contra a Covid-19 em shoppings centers, a população aderiu à campanha Vacina Amazonas nos cinco shoppings neste sábado (06/11). Filas se formaram para o atendimento pelas equipes de saúde do Governo do Estado em todos os locais. Os atendimentos continuam neste domingo (07/11) e seguirá nas próximas semanas de novembro.

Foram montados postos de vacinação em cinco espaços: Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Shopping Grande Circular, Sumaúma Park Shopping e Shopping Ponta Negra. Em alguns locais, por conta da grande quantidade de pessoas, os atendimentos iniciaram minutos antes do previsto, marcado para 11h. A aplicação de doses ocorreu até às 21h nos estabelecimentos comerciais.

“É um ambiente de circulação de público e muitas pessoas vêm para se alimentar, comprar e passear, então mais um motivo para trazermos a vacina e deixar mais perto da população. Serão cinco shoppings e só hoje nós já conseguimos observar que em todos houve uma adesão significativa. Estamos esperançosos de que vamos conseguir uma cobertura significativa com relação a segunda dose e terceira dose”, afirmou a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Neste domingo (07/11), haverá uma troca em um dos postos anunciados: o atendimento do Amazonas Shopping passará a funcionar no 1º piso do Manaus Plaza Shopping, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

Parceria – Em parceria com os estabelecimentos comerciais, os pontos de vacinação montados receberam o público para aplicação de primeira e segunda dose em pessoas acima de 12 anos, além de dose de reforço para quem tem a partir de 50 anos e trabalhadores de saúde. Para a ação, todos os tipos de imunizantes enviados ao Amazonas serão utilizados pelos profissionais de saúde.

“O shopping está de portas abertas para o governo a hora que ele quiser. Está sendo um sucesso. Ampliar o ponto de distribuição da vacina é fundamental para que várias pessoas tenham acesso. Quanto mais pontos de distribuição forem criados, mais possibilidade das pessoas se vacinarem, mais pessoas serão vacinadas e a gente vai estar terminando e combatendo essa pandemia mais rápido”, disse a superintendente do Manauara Shopping, Izabel Portela.

O coordenador de marketing do Sumaúma Park Shopping, localizado no bairro Cidade Nova, zona norte, reforçou a importância do envolvimento da iniciativa privada para alcançar o objetivo da campanha.

“Nós, que somos o centro de compras mais importante da zona norte, com o fluxo que nós temos, com a importância econômica que nós temos, sabemos que é um papel mais do que importante, mais do que nossa obrigação poder ceder um espaço como esse pra população poder vir, se humanizar, se vacinar e fazer sua parte nesse processo de acabar com a pandemia”.

Facilidade – O operador de máquina Sérgio Trindade aproveitou o passeio no centro de compras Sumaúma para tomar a segunda dose contra a Covid-19. Segundo ele, a iniciativa é uma nova opção para a população se imunizar e traz mais facilidade.

“Importante porque trouxe a facilidade para quem mora longe, chegar até o shopping para tentar a segunda dose e a primeira dose, pra quem ainda não se vacinou, terceira, o reforço mesmo. É importante para a saúde de todos. Sem a saúde a gente não é nada”.

Valéria Aucar, de 55 anos, tomou a dose de reforço no Manauara Shopping na tarde de sábado. Ela elogiou a praticidade de se imunizar antes mesmo das compras.

“Primeiro a obrigação, primeiro a vacina e agora vou começar às compras. Para mim foi muito importante ter essa vacinação aqui no shopping porque é mais próximo. Dia 11 seria seis meses da minha vacina e como pode a partir dos 5 meses eu aproveitei essa ação e vim logo fazer o reforço que é super importante estar com a vacina em dia”.

Dias e horários – A ação, que tem início neste final de semana, segue nos dias 11, 12, 13 e 14 e 18, 19, 20 e 21 de novembro. De quinta a sábado, o horário será das 11h às 21h e aos domingos das 14h às 21h.