Por aposta, homem salta de ponte em igarapé e desaparece em Manaus

Um homem identificado como Celso de Oliveira Gomes, 40, desapareceu após saltar de uma ponte sobre o igarapé do Franco, na divisa dos bairros Santo Antônio com São Jorge, em Manaus, nessa sexta-feira (16/4). Segundo testemunhas, Celso fez uma aposta de R$ 20 com um amigo, de quem pulava da ponte dentro do igarapé, mas em um dos pulos, o homem não retornou. O rapaz que estava com Celso no local foi identificado apenas como Tales, mas não foi localizado.

O tenente-coronel Joselho Monteiro, do Corpo de Bombeiros, informou que as buscas iniciaram após chamado pelo 193, e desde o meio-dia, uma equipe esteve no local, mas ainda não havia localizado até esta postagem. As buscas iriam permanecer até quando a luz do via e a visibilidade permitisse.

O local tem profundidade aproximada de 4 a 5 metros, mas os bombeiros não conseguem mergulhar por conta da poluição. “Estamos fazendo buscas com varas e bote, mas o local tem muito entulho, é contaminado, um ambiente inóspito e hostil para atuação dos bombeiros”, declarou Monteiro.

*Fonte: Metrópoles