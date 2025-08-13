Poste pega fogo no bairro Jorge Teixeira e causa fumaça em avenida de Manaus

Notícias de Manaus – Na tarde desta quarta-feira (13), um poste de energia elétrica foi tomado pelas chamas na Avenida Hilário Gurjão, conhecida como ‘Fuxico’, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Imagens compartilhadas por moradores em aplicativos de mensagens mostram uma grande coluna de fumaça saindo do poste em chamas, chamando atenção de quem passava pelo local. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos decorrentes do incidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) deve ser acionado para conter o fogo e evitar que o incêndio se espalhe para áreas próximas ou cause maiores danos. As autoridades ainda investigam a causa que provocou o incêndio no poste, mas moradores relatam que falhas elétricas ou sobrecarga podem ter contribuído para o sinistro.

A situação preocupa os moradores da região, principalmente pela proximidade do poste com residências e comércios, aumentando o risco de acidentes. Equipes de segurança e manutenção elétrica devem ser mobilizadas para avaliar os danos e restabelecer a segurança no local.