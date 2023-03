Postos de combustíveis e supermercados são fiscalizados no Dia do Consumidor em Manaus

Redação AM POST

Em alusão ao Dia do Consumidor, comemorado nesta quarta-feira (15/03), o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) promoveu ações de fiscalização e orientação aos consumidores e empresários.

As ações foram realizadas em vários pontos da cidade. Nos postos de combustíveis, o objetivo foi verificar os aspectos de segurança, e se a quantidade entregue ao consumidor é a mesma indicada na bomba de combustível.

Houve também fiscalização em supermercados de Manaus, onde foram verificados os produtos da cesta básica, como arroz, feijão, farinha, material de higiene e limpeza, observando se a quantidade declarada nas embalagens dos produtos é a mesma entregue ao consumidor final. Material de baixa tensão, produtos têxteis, brinquedos, entre outros itens, também foram vistoriados, sendo estes certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

“O Ipem, através do Governo do Estado, está realizando esse serviço de fiscalização, orientando também o consumidor e o empresariado, quanto às relações de consumo. Hoje, por ser Dia do Consumidor, o Ipem está fazendo esse serviço de fiscalização mais intenso. Estamos nas quatro zonas da cidade e nas principais saídas”, destacou o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho.

Cerca de 30 agentes do Ipem-AM atuaram nas quatro zonas da cidade. Durante a ação, um material educativo também foi entregue com dicas aos consumidores sobre os direitos e deveres nas relações de consumo.

O diretor-presidente do Ipem-AM também alertou para o prazo de defesa das empresas que tiveram irregularidades encontradas. “No período de 10 dias vai ser observado pelo departamento jurídico se os documentos que a empresa trouxe para os autos são contundentes ou não. Não sendo, será aplicada uma multa que vai de R$ 300 a R$1.000.000,00”, disse.

O consumidor Raimundo Nonato, 70, estava em um dos estabelecimentos fiscalizados, na manhã desta quarta-feira, e ressaltou a importância de ações como essa. “A importância da fiscalização é porque o cliente tem certeza daquilo que ele está comprando e dá mais confiança para o dono do estabelecimento também, porque o cliente dele vai se sentir à vontade, sabendo que está tudo certo”, disse.

Como denunciar

Mesmo com o trabalho de fiscalização dos agentes do Ipem-AM, o consumidor que identificar alguma irregularidade, pode realizar denúncias, reclamações ou tirar dúvidas, por meio do telefone 0800 092 2020, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h. O e-mail [email protected] também está disponível.

Sobre o Ipem-AM

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (IPEM) é uma autarquia estadual e órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e desenvolve em todo o Amazonas as atividades nas áreas da metrologia legal e avaliação da conformidade, fiscalizando os instrumentos regulamentados pelo Inmetro utilizados na indústria, no comércio, na saúde e serviços, visando garantir a segurança e a proteção do consumidor.