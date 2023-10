Postos de combustível de Manaus reduzem preço da gasolina para R$ 5,99

Notícias de Manaus– Nas últimas semanas, os consumidores de Manaus têm presenciado uma redução no preço da gasolina nos postos da cidade. Desde a última quarta-feira (11), o litro do combustível caiu em média R$ 0,50, sendo encontrado na maioria dos estabelecimentos a um valor de R$ 5,99. No entanto, mesmo com essa diminuição, a gasolina em Manaus ainda é uma das mais caras do país.

A redução no preço da gasolina em Manaus está relacionada à diminuição de 2,1% no valor do combustível anunciada pela Refinaria da Amazônia (Ream). Na refinaria, o litro da gasolina caiu de R$ 3,28 para R$ 3,21, o que contribuiu para a queda nos postos de Manaus.

De acordo com um levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) entre os dias 1º e 7 de outubro, a gasolina vendida em Manaus tinha o valor médio de R$ 6,49, sendo a terceira mais cara entre as capitais do Brasil. Apenas Rio Branco (R$ 6,62) e Porto Velho (R$ 6,59) possuíam preços superiores.

Redação AM POST*