Postos de vacinação contra a Covid-19 não funcionam em Manaus neste sábado devido campanha de multivacinação

Redação AM POST

Os postos de vacinação contra a Covid-19, disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, não funcionarão neste sábado, 16/10, quando a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estará realizando o Dia “D” da campanha de multivacinação, para a atualização do cartão de vacina de crianças, adolescentes, adultos e idosos, com a oferta de 18 tipos de vacinas.

Os 39 pontos que já vinham funcionando durante a semana, voltarão a atender de segunda até a sexta-feira, 18 a 22/10, atendendo das 9h às 16h. São quatro pontos estratégicos e 35 unidades de saúde, entre UBSs, clínicas da família e policlínicas.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, explica que a suspensão visa evitar aglomerações nas salas de vacina. “Nossa expectativa é receber um público expressivo de crianças neste sábado, portanto, optamos por não oferecer a vacina contra a Covid-19, por se tratar de grupos distintos. Na segunda-feira, voltaremos a aplicar as doses desses imunizantes normalmente”, informa.

Shádia Fraxe lembra que, na segunda-feira, quem for receber a primeira dose, deve estar atento à documentação exigida: adolescentes de 12 a 17 anos precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ContecteSus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com os pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas de 60 anos e mais, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Trabalhadores da saúde de 40 anos e mais, precisam apresentar, além desses documentos, um comprovante de vínculo com o local onde trabalha. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa – @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook, o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.

Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis nas redes sociais da Semsa e no site da secretaria, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19.