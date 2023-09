Praia da Ponta Negra é fechada para banhistas após atingir a cota para interdição

Manaus – O nível da água do Rio Negro, em Manaus, sofreu uma nova baixa de 23 centímetros nesta sexta-feira, atingindo a marca de 15,88 metros, abaixo da cota de segurança. Como medida de precaução, a praia pública da Ponta Negra, o principal balneário da cidade, será interditada para banhistas, visando garantir a segurança da população.

Na quinta-feira, a Prefeitura de Manaus já havia informado que faltavam apenas 11 centímetros para que a cota de interdição da praia fosse atingida. O prefeito David Almeida explicou que a decisão de interdição se baseia em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2013, que estabelece medidas de segurança para o local e prevê a proibição do banho no balneário quando o nível do Rio Negro alcança os 16 metros.

Em entrevista à TV Amazonas, o prefeito ressaltou que, por enquanto, ainda é permitido tomar banho de rio durante o dia, desde que se respeite as demarcações estabelecidas com boias para garantir a segurança dos banhistas. No entanto, caso o nível do rio atinja a marca de 16 metros, a praia será interditada.

A prefeitura de Manaus também decretou situação de emergência devido à vazante do Rio Negro, demonstrando preocupação com a situação da região afetada pela seca do rio.

A interdição da Ponta Negra serve como um alerta para os desafios enfrentados pelas mudanças climáticas e o impacto direto que elas têm nas comunidades ribeirinhas da região. A cidade de Manaus, situada na Amazônia, depende fortemente dos rios para suas atividades diárias, tornando essas flutuações no nível das águas uma preocupação constante para seus habitantes e autoridades locais.