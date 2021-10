Praia da Ponta Negra estará fechada no feriado de Nossa Senhora de Aparecida

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pelo segundo sábado, 9/10, após um longo período de intervenção nos finais de semana, a praia perene da Ponta Negra estará aberta aos banhistas, conforme decisão do prefeito David Almeida. No sábado anterior, dia 2, foi realizado um primeiro teste para reabrir o balneário em um dia de fim de semana, pela Prefeitura de Manaus.

Em razão das medidas de proteção contra a Covid-19, a praia e o acesso ao banho seguem interditados nos finais de semana e feriados, portanto, no dia 12, terça-feira, feriado nacional da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, a praia não vai funcionar ao público, assim como no domingo, 13, também não vai abrir. O balneário abre, excepcionalmente, na segunda-feira, 11.

E para atender melhor aos usuários do parque, a estrutura está recebendo serviços de manutenção, realizados no chafariz interno, próximo do acesso principal ao calçadão inferior, com apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), para corrigir infiltrações, problemas no ladrilho e funcionamento dos jatos de água. Os trabalhos vão seguir até o final do mês.

A comissão que coordena a gestão do parque monta estrutura para receber os frequentadores, reforçando a necessidade dos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da Prefeitura de Manaus para garantir o máximo de imunização à população. O complexo também recebe constantemente serviços de capinação, poda e limpeza pública.

Vacinação

Nos pontos de acesso à praia, equipes da prefeitura estarão direcionando e orientando os usuários para que apresentem a carteira de vacinação, podendo ser a versão digital, por meio do aplicativo ConecteSUS com as informações de imunização. A apresentação será solicitada para melhor controle e com o objetivo de proteger as pessoas que se vacinaram.

Acesso

Em abril deste ano, o prefeito ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no Complexo Turístico Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos.

A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, de 6h às 17h. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

Agentes de segurança, como os da Guarda Municipal e Polícia Militar, estão atuando para retirada de quem insiste em desrespeitar o uso correto no balneário.

A Prefeitura de Manaus ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho, até as 17h, e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes Semulsp também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

Pandemia

Mesmo com a flexibilização, a Prefeitura de Manaus ressalta a importância da proteção individual, com o uso de máscara, limpeza das mãos com lavagem e uso de álcool em gel, além da manutenção do distanciamento mínimo.

A praia perene foi entregue durante a obra de requalificação da primeira etapa da Ponta Negra, no ano de 2012. Desde 2011, ela não desaparece mais sob as águas do Negro, durante a cheia dos rios. A técnica perene foi a mesma usada em praias famosas como a de Copacabana, no Rio de Janeiro, e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes.