Prazo para entregar documentos do programa Bolsa Idiomas é prorrogado em Manaus

A Prefeitura de Manaus decidiu prorrogar, até as 13h do próximo sábado (11), o prazo para a entrega dos documentos dos classificados no Programa Bolsa Idiomas 2024. Inicialmente, os contemplados teriam até as 15h desta quarta-feira (8), para se apresentarem na instituição de ensino de língua estrangeira com a documentação exigida no edital.

A medida, segundo o diretor-geral da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), Raimundo Pimentel Filho, é para assegurar que todos os selecionados garantam suas bolsas. “Por orientação do prefeito David Almeida, entramos em contato com as 18 escolas de idiomas parceiras e apresentamos a proposta de extensão do prazo. Todas concordaram. A ideia de flexibilizar o prazo considerou horários de trabalho de pessoas beneficiadas e dos responsáveis por menores de idade que conseguiram bolsa”, explica o diretor.

Com o novo prazo, todas as unidades das instituições farão o recebimento dos documentos, até sexta-feira (10), das 8h às 15h, e no sábado, das 8h às 13h.

Além da prorrogação, a Espi, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), informa que alterou para as 11h o horário de abertura do período de remanejamento, que será realizado entre os dias 13 e 17/5, até as 14h. Durante cinco dias, os candidatos que tiverem ficado no cadastro reserva poderão tentar bolsas de 50% em escolas onde ainda haja vagas.

Na primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas 2024, foram classificados para aprender uma língua estrangeira 8.991 candidatos.