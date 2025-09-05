A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Preço da cesta básica aumenta em supermercados de Manaus, aponta pesquisa do Procon

A variação preocupa consumidores, já que em agosto havia sido registrada uma redução.

Por Natan AMPOST

05/09/2025 às 06:00 - Atualizado em 05/09/2025 às 08:35

Ver resumo

Notícias de Manaus – O preço da cesta básica em Manaus voltou a subir no mês de setembro, após registrar queda em agosto. De acordo com levantamento do Procon Manaus, realizado no dia 2 de setembro, o valor médio da cesta chegou a R$ 271,15, o que representa um aumento de 2,71% em relação ao mês anterior.

A variação preocupa consumidores, já que em agosto havia sido registrada uma redução de 9,14%, que trouxe alívio momentâneo ao orçamento das famílias. Agora, com a nova alta, o custo volta a pesar no bolso do consumidor.

Diferença entre supermercados

PUBLICIDADE

A pesquisa mostrou ainda grande disparidade de preços entre supermercados da capital. O menor valor foi encontrado no Baratão da Carne, onde a cesta custou R$ 246,02. Já o maior preço foi registrado no Carrefour, com R$ 301,32.

Isso significa que a diferença de preço entre estabelecimentos pode ultrapassar R$ 55 para os mesmos produtos, reforçando a importância de comparar valores antes da compra.

Produtos com maior variação

PUBLICIDADE

Entre os 16 produtos avaliados (totalizando 36 itens), alguns tiveram variações expressivas. O arroz branco, tipo 1, registrou diferença de 66,87%, sendo encontrado entre R$ 3,29 e R$ 5,49.

Leia pesquisa completa:Pesquisa Cesta básica

Já a farinha d’água foi um dos itens que trouxe alívio ao consumidor, apresentando economia de 53,49%, com preços que caíram de R$ 7,29 em agosto para R$ 3,39 em setembro.

PUBLICIDADE

Orientação do Procon

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destacou que a pesquisa é fundamental para ajudar a população a lidar com as oscilações do mercado.

“Nosso papel é garantir que a população tenha acesso a dados que ajudem nas decisões de compra. Consultar a tabela antes de ir ao supermercado pode fazer diferença no orçamento de muitas famílias”, afirmou.

PUBLICIDADE

Segundo o órgão, os preços refletem o cenário do dia da coleta e podem sofrer alterações ao longo do mês. Por isso, a recomendação é sempre comparar valores e aproveitar promoções para reduzir gastos.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento seguiu a metodologia da cesta básica definida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pelo Decreto Federal nº 11.936/2024, que estabelece a composição da cesta no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

A pesquisa foi realizada pela Divisão de Fiscalização do Procon Manaus em dez supermercados da capital: Nova Era, Baratão da Carne, Coema, Veneza, DB, Rodrigues, Assaí, Carrefour, Atacadão e Vitória.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Furto de energia no país gerou custo de R$ 10,3 bilhões em 2024

há 8 segundos

Política

Plínio Valério critica escolha do Pará para sediar COP30: “Torço para que seja um tremendo fracasso”

Senador do Amazonas declarou que a escolha do Pará para sediar o evento foi errada.

há 11 minutos

Mundo

EUA acusam Venezuela de provocação após sobrevoo de caças sobre navio norte-americano

Pentágono afirma que ação tentou interferir em operações contra narcotráfico.

há 33 minutos

Brasil

Cliente denuncia recusa de reparo em lanterna de carro dentro da garantia pela Fiat em Curtitiba

Cliente acusa concessionária Fiat em Curitiba de negar reparo de lanterna em garantia após troca de óleo fora da rede autorizada.

há 53 minutos

Política

Anistia não será votada antes do julgamento de Bolsonaro, afirma líder do PL

Motta garantiu que o tema será pautado, mas não definiu datas específicas.

há 1 hora