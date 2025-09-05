Preço da cesta básica aumenta em supermercados de Manaus, aponta pesquisa do Procon

Notícias de Manaus – O preço da cesta básica em Manaus voltou a subir no mês de setembro, após registrar queda em agosto. De acordo com levantamento do Procon Manaus, realizado no dia 2 de setembro, o valor médio da cesta chegou a R$ 271,15, o que representa um aumento de 2,71% em relação ao mês anterior.

A variação preocupa consumidores, já que em agosto havia sido registrada uma redução de 9,14%, que trouxe alívio momentâneo ao orçamento das famílias. Agora, com a nova alta, o custo volta a pesar no bolso do consumidor.

Diferença entre supermercados

A pesquisa mostrou ainda grande disparidade de preços entre supermercados da capital. O menor valor foi encontrado no Baratão da Carne, onde a cesta custou R$ 246,02. Já o maior preço foi registrado no Carrefour, com R$ 301,32.

Isso significa que a diferença de preço entre estabelecimentos pode ultrapassar R$ 55 para os mesmos produtos, reforçando a importância de comparar valores antes da compra.

Produtos com maior variação

Entre os 16 produtos avaliados (totalizando 36 itens), alguns tiveram variações expressivas. O arroz branco, tipo 1, registrou diferença de 66,87%, sendo encontrado entre R$ 3,29 e R$ 5,49.

Leia pesquisa completa:Pesquisa Cesta básica

Já a farinha d’água foi um dos itens que trouxe alívio ao consumidor, apresentando economia de 53,49%, com preços que caíram de R$ 7,29 em agosto para R$ 3,39 em setembro.

Orientação do Procon

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, destacou que a pesquisa é fundamental para ajudar a população a lidar com as oscilações do mercado.

“Nosso papel é garantir que a população tenha acesso a dados que ajudem nas decisões de compra. Consultar a tabela antes de ir ao supermercado pode fazer diferença no orçamento de muitas famílias”, afirmou.

Segundo o órgão, os preços refletem o cenário do dia da coleta e podem sofrer alterações ao longo do mês. Por isso, a recomendação é sempre comparar valores e aproveitar promoções para reduzir gastos.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento seguiu a metodologia da cesta básica definida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pelo Decreto Federal nº 11.936/2024, que estabelece a composição da cesta no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

A pesquisa foi realizada pela Divisão de Fiscalização do Procon Manaus em dez supermercados da capital: Nova Era, Baratão da Carne, Coema, Veneza, DB, Rodrigues, Assaí, Carrefour, Atacadão e Vitória.