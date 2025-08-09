Preço da gasolina cai alguns postos de Manaus; veja valor

Notícias de Manaus – Os motoristas de Manaus começaram a sentir um alívio no bolso neste sábado (9), com a redução no preço da gasolina comum em alguns postos da capital. O litro do combustível chegou a ser encontrado por R$ 6,29, uma queda de até R$ 0,70 em relação aos valores praticados no mês passado, o que representa uma redução de aproximadamente 10,01%.

Até então, o preço da gasolina variava entre R$ 6,89 e R$ 6,99 na maior parte da cidade. Agora, valores mais baixos foram registrados em diferentes regiões, como na Rua Carvalho Leal, zona sul, onde o preço mínimo foi identificado. Em outros pontos, como Avenida Silves (bairro Cachoeirinha), Avenida André Araújo (centro-sul) e Avenida Max Teixeira (zona norte), o litro está sendo vendido a R$ 6,79.

Leia mais: Preço da gasolina registra queda em Manaus; confira

Apesar dessa queda pontual, a maioria dos postos ainda comercializa a gasolina por R$ 6,99, sem repassar o desconto ao consumidor. De acordo com a Refinaria da Amazônia (Ream), que abastece as distribuidoras locais, o preço do litro está fixado em R$ 3,15 desde o dia 4 de julho, após um corte de R$ 0,05 no final de junho.

Especialistas recomendam que os motoristas pesquisem os preços antes de abastecer, pois a expectativa é que mais postos comecem a ajustar seus valores nos próximos dias.