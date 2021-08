Preço da gasolina chega a R$ 5,99 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O preço da gasolina subiu de R$5,79 para R$5,99 nos postos de combustíveis de Manaus nesta semana. O aumento no preço vem após a Petrobras anunciar, no último dia 11 de agosto, um aumento no preço médio por litro do combustível vendido às distribuidoras, subindo de R$2,69 para R$ 2,78.

O novo aumento de preços nos postos de combustíveis de Manaus começou a ser feito na tarde de quinta-feira (19), sete dias depois da a Petrobras reajustar o preço da gasolina. A empresa elevou o valor do litro da gasolina para os revendedores em 3,3% a partir do dia 12 deste mês, e os postos reajustaram em 3,45%.

Apenas em 2021, a gasolina já aumentou nove vezes. Com todas essas variações, o valor do litro da gasolina chega a R$ 6 em média no Amazonas. Só neste ano a gasolina acumula uma alta de 51% e a alta atual é de 27,5%, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento pesa no bolso de todo mundo, altera preço de transporte, alimentação, mas principalmente a rotina de quem trabalha com transporte de pessoas, como os motoristas de aplicativo, que precisam abastecer todos os dias.