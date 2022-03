Preço do gás de cozinha chega a R$ 123 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O aumento no preço do gás de cozinha já afetou consumidores de Manaus, onde botijas de 13kg que antes custavam R$ 108 agora chegam a R$ 123. Esta mudança nos valores veio em meio à escalada do preço do barril do petróleo devido à guerra na Ucrânia e as consequentes sanções à Rússia.

A Petrobras anunciou o aumento de 16,1% do GLP, que não era reajustado há 152 dias, para as distribuidoras nesta semana.

Vale lembrar que o preço do gás ainda pode ficar mais caro para o consumidor uma vez que as empresas costumam cobrar a mais para quem compra em cartão de crédito, pratica considerada ilegal, mas facilmente encontrada em estabelecimentos da cidade.

O gás vem aumentando muito mais do que a inflação. No acumulado de 12 meses, o índice geral ficou em 10,54%, enquanto o botijão subiu mais de 27%, e isso ainda sem o novo reajuste.