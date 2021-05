Prédio do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro passará por revitalização

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) está providenciando a revitalização do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER), localizado na avenida Constantino Nery. As melhorias, que aguardam a contratação em curso de serviço de manutenção predial para a rede de saúde do Estado, serão realizadas antes da mudança de sede do hospital, programada pela SES-AM.

Além da parte física, a unidade está tendo melhorias nos serviços, a exemplo do retorno do programa de Residência Médica em Psiquiatria.

Inserida no Programa Saúde Amazonas, a revitalização do CPER está dentro do plano de reorganização da rede de Atenção Psicossocial do Estado do Amazonas, por meio do qual a SES-AM planeja a mudança provisória do Centro Psiquiátrico para o local onde estava funcionando o Centro de Atenção Integrada à Criança (Caic) Rubim de Sá, localizado no bairro Planalto, desativado desde 2020. O projeto está em fase de elaboração orçamentária para aprovação e posterior licitação, pois o prédio do Caic também passará por adequações antes de receber os pacientes do Eduardo Ribeiro.

Enquanto a mudança não é efetivada, o prédio do CPER receberá diversos serviços como troca de mobília, de lâmpadas, equipamentos, serviços de pintura e outras necessidades que surgirem na unidade.

A diretora do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, Raimunda Pinheiro, afirma que neste ano a unidade já recebeu ações de limpeza predial, troca de mobília, recuperação e troca dos aparelhos de refrigeração e contratação de nova empresa para a cozinha da unidade. A secretaria ainda providenciou uma ambulância, troca de camas, instalação de ouvidoria e reforçou a equipe de técnicos de enfermagem.

Sede provisória – A mudança da sede do CPER para o prédio do Caic Rubim de Sá não será definitiva, a SES-AM está em busca de um terreno na cidade, nas zonas norte e leste, para construção de um hospital psiquiátrico. A secretaria avalia alternativas para utilização do espaço que será desativado.

Atendimentos – O Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro atende em média 15 pacientes por dia, possuindo oito leitos de urgência e mais 20 leitos de retaguarda, totalizando 28 leitos. O atendimento na unidade é exclusivo para urgência e emergência 24h em psiquiatria. Atende pacientes com perfil de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno do humor, transtornos relacionados a uso de substâncias químicas e outros.

A unidade é uma dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) no estado, que conta ainda com 28 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e atendimento ambulatorial nas policlínicas, além do Centro de Reabilitação de Dependência Química (CRDQ).

Desde 2013, a unidade não é mais destinada para internação permanente dos pacientes com este perfil. Os internos do local que não tinham familiares foram transferidos para o Serviço Residencial Terapêutico Lar Rosa Blaya.