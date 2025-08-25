A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Prefeito anuncia Faixa Azul do T1 até Cidade Nova e confirma suspensão de greve

Medida será implantada após entrega da passarela da Torquato Tapajós.

Por Beatriz Silveira

25/08/2025 às 20:20

Ver resumo

Notícias de Manaus –  O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta segunda-feira (25) a implementação da Faixa Azul no trecho que liga o Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, zona Sul, até a entrada do bairro Cidade Nova, pela avenida Max Teixeira, na zona Norte da capital. O corredor exclusivo será destinado a ônibus e táxis, com funcionamento nos horários de pico — das 6h30 às 8h30 e das 17h às 19h30.

PUBLICIDADE

Segundo Almeida, a medida começará a valer logo após a entrega da nova passarela na avenida Torquato Tapajós, na entrada do conjunto Santos Dumont, prevista para ocorrer em até 45 dias. A estrutura anterior foi destruída em julho de 2024, após ser atingida por uma carreta-cegonha que ultrapassou o limite de altura permitido.

Leia também: Carreta tomba na Avenida das Flores, espalha carga de soja e faz motociclista derrapar em Manaus

“Já contratamos a empresa responsável pela obra e, após a conclusão, iniciaremos a operação da Faixa Azul com fiscalização eletrônica. A expectativa é que a velocidade média do trânsito no trecho passe dos atuais 15 km/h para cerca de 25 km/h”, afirmou o prefeito.

PUBLICIDADE

Almeida também destacou que a Prefeitura acionou a Justiça para cobrar indenização da empresa responsável pelo acidente que danificou a antiga passarela, mas até o momento o valor não foi repassado ao município.

Greve dos rodoviários suspensa

Durante a entrevista, o prefeito também confirmou a suspensão da greve dos rodoviários prevista para esta terça-feira (26). O movimento havia sido aprovado em assembleia da categoria, que reivindicava o pagamento de salários e benefícios atrasados.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Prefeitura mediou um acordo entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, garantindo a circulação normal dos coletivos.

“A população não será prejudicada. O sistema de transporte funcionará normalmente”, assegurou Almeida.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Desaparecidos

Polícia Civil divulga imagens de dois homens desaparecidos em Manaus

PC-AM reforça que não é preciso esperar 24 horas para registrar ocorrência de desaparecimento.

há 27 minutos

Mundo

Trump assina ordem que criminaliza queima da bandeira dos EUA com pena de até 1 ano de prisão

Além do decreto, Trump anunciou a intenção de reformular o sistema eleitoral.

há 37 minutos

Manaus

Greve de ônibus em Manaus é suspensa após acordo

Trabalhadores afirmam que seguem mobilizados e não descartam paralisação em caso de novos atrasos salariais.

há 48 minutos

Polícia

Corpo de homem é encontrado em área de mata na zona norte de Manaus

Vítima ainda não foi identificada.

há 1 hora

Manaus

Aluna de 16 anos é espancada por colegas dentro de escola em Manaus; família denuncia negligência

Segundo familiares, o episódio teve origem em um desentendimento envolvendo um namorado de uma amiga da vítima.

há 1 hora