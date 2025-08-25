Prefeito anuncia Faixa Azul do T1 até Cidade Nova e confirma suspensão de greve

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta segunda-feira (25) a implementação da Faixa Azul no trecho que liga o Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, zona Sul, até a entrada do bairro Cidade Nova, pela avenida Max Teixeira, na zona Norte da capital. O corredor exclusivo será destinado a ônibus e táxis, com funcionamento nos horários de pico — das 6h30 às 8h30 e das 17h às 19h30.

Segundo Almeida, a medida começará a valer logo após a entrega da nova passarela na avenida Torquato Tapajós, na entrada do conjunto Santos Dumont, prevista para ocorrer em até 45 dias. A estrutura anterior foi destruída em julho de 2024, após ser atingida por uma carreta-cegonha que ultrapassou o limite de altura permitido.

“Já contratamos a empresa responsável pela obra e, após a conclusão, iniciaremos a operação da Faixa Azul com fiscalização eletrônica. A expectativa é que a velocidade média do trânsito no trecho passe dos atuais 15 km/h para cerca de 25 km/h”, afirmou o prefeito.

Almeida também destacou que a Prefeitura acionou a Justiça para cobrar indenização da empresa responsável pelo acidente que danificou a antiga passarela, mas até o momento o valor não foi repassado ao município.

Greve dos rodoviários suspensa

Durante a entrevista, o prefeito também confirmou a suspensão da greve dos rodoviários prevista para esta terça-feira (26). O movimento havia sido aprovado em assembleia da categoria, que reivindicava o pagamento de salários e benefícios atrasados.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Prefeitura mediou um acordo entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, garantindo a circulação normal dos coletivos.

“A população não será prejudicada. O sistema de transporte funcionará normalmente”, assegurou Almeida.