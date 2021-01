Prefeito anuncia maior compra de medicamentos que Manaus já adquiriu

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, garantiu que o estoque de remédios da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) jamais ficará com capacidade inferior a 70% durante toda a sua administração. “Em um mês, eu vou comprar medicamentos mais do que foi comprado em um ano. Aguardem, vou anunciar isso para vocês. Não quero que falte. O meu estoque tem que estar no mínimo em 70%, e, quando chegar em 50%, eu quero que disparem mensagens no meu celular, para que não falte remédio para as pessoas na minha cidade”.

A afirmação de David Almeida ocorreu nesta quinta-feira, 21/1, durante entrevista coletiva na sede da prefeitura, na Compensa, zona Oeste, ocasião em que ele ressaltou a vitória obtida pelo município, após reunião realizada, na quarta-feira, 20, com o Ministério da Saúde, em que foi acordado o aumento do teto da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) e a doação de 25 novas ambulâncias, para reforçar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Manaus.

Para o prefeito, as novas diretrizes firmadas com o governo federal serão fundamentais para melhorar o atendimento oferecido pelas unidades de saúde do município.

Reforço

O Ministério da Saúde se comprometeu em doar 25 novas ambulâncias, e, nos próximos dias, 108 médicos serão contratados, por meio do programa “Mais Médicos Pelo Brasil”, do governo federal, para reforçar as equipes de saúde do município no combate ao novo coronavírus.

Outro ponto discutido no encontro foi a liberação do recurso destinado ao Samu, bloqueado desde setembro do ano passado. Além de garantir o repasse à prefeitura, o governo federal anunciou que irá destinar, para Manaus, aproximadamente, R$ 360 milhões, referentes ao teto da atenção básica de saúde do SUS.

“Somos uma das cidades que menos recebem. Manaus recebeu R$ 1 milhão de incremento no ano passado, menos que Boa Vista do Ramos, menos que Urucurituba, menos que Borba, menos que todas. Fiz esse apelo dramático. Falei com o ministro Eduardo Pazuello, falei com o representante, e nós vamos ter nosso teto dobrado. Olha só que vitória conquistamos, mas ninguém noticia”, afirmou o prefeito.

