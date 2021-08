Prefeito anuncia pagamento de promoção para servidores da Semed no ‘Plano de Valorização dos Profissionais da Educação’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Como forma de reconhecer os serviços prestados pelos profissionais da educação, o prefeito David Almeida assinou, em evento realizado nesta quarta-feira, 11/8, no auditório da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, zona Oeste, o Plano de Valorização dos Profissionais da Educação, que determina a atualização e o pagamento das evoluções funcionais na carreira dos servidores estatutários da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A previsão é que 4.500 servidores sejam contemplados até o final deste ano. Os recursos inicialmente são da ordem de R$ 40 milhões, o que inclui, nesse valor, o débito deixado por administrações passadas.

De acordo com David Almeida, a ação beneficiará os profissionais da educação e garantirá o que está previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCRs), já em vigor. Além disso, o chefe do Executivo municipal salientou a necessidade de, a cada dia, oferecer uma educação melhor para a população manauara.

“Precisamos conscientizar as futuras gerações e vocês, professores, são o instrumento para essa mudança. Estão nas mãos de vocês, os tesouros da cidade de Manaus, que são as nossas crianças. Diante de todos os profissionais da educação está a oportunidade de lapidar esses diamantes, para que possamos ter uma educação e uma cidade melhor. O que a prefeitura faz hoje aqui, reconhecendo o direito de cada um, vocês precisam retribuir com dedicação. A população paga os nossos salários e merecem serviços de qualidade”, enfatizou Almeida.

As progressões acontecem por tempo de serviço ou titularidades, referentes a especializações, pós-graduação, mestrado ou doutorado. São mais de 6 mil progressões em análise.

David Almeida informou que o pagamento será feito também de forma retroativa e que as informações sobre o cronograma do plano serão divulgadas no site da prefeitura.

“Os servidores devem acompanhar no site da prefeitura, porque faremos as divulgações. Adianto que, os servidores que têm direito, devem procurar a secretaria. Quando os processos estiverem prontos e aptos, nós faremos os pagamentos. Professores, esforcem-se, doem-se, vão para as salas de aula com a motivação de quem tem dentro daquele espaço, pessoas que dependem do seu conhecimento para ser uma pessoa melhor. Assim vamos mudar a história da cidade de Manaus”, concluiu o prefeito.

Atualmente, a rede municipal de ensino possui 14.140 servidores estatutários que, até o final da gestão do prefeito David Almeida, terão as vidas funcionais atualizadas.

Titular da Semed, Pauderney Avelino fez questão de destacar o carinho que o prefeito David Almeida tem pelos trabalhadores da educação, principalmente por garantir o direito à progressão profissional dos servidores.

“O prefeito David Almeida está reconhecendo o direito dos nossos trabalhadores da educação. Ele precisou ser eleito prefeito, para que a gente pudesse fazer esse reconhecimento a esses servidores. De hoje em diante, nenhum servidor vai precisar recorrer a um ‘padrinho’ forte para pedir ao secretário, para pedir ao prefeito pela sua evolução profissional. Tenho certeza de que este dia é um dia histórico”, finalizou.