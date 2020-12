Prefeito Arthur Neto sanciona lei que reduz taxas para mototaxistas de Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, sancionou lei nesta terça-feira, 29/12, que reduz para a categoria de mototaxistas, taxas e emolumentos, ou seja, tributos remuneratórios de serviços públicos na administração municipal. A nova legislação atende a solicitação feita pelos trabalhadores e irá ajudá-los a prestar melhores serviços à população e promover a legalidade da atuação dos mesmos.

Segundo a Lei Municipal 2.722/2020, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), a outorga de permissão para atuar na capital que custava 1 UFM, equivalente a R$ 114,61, passa a ser cobrada no valor de R$ 22,92 (0,2 UFM). O serviço de vistoria de motocicletas, também sofreu alteração e o que antes correspondia a 0,5 UFM (R$ 57,30) foi reduzido para R$ 11,46 (0,1 UFM).

Para o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra, a redução dos valores representa um ganho significativo à categoria. “O prefeito Arthur Neto foi sensível à reivindicação dos mototaxistas, tão afetados nesta pandemia. Neste período de crise, essa nova lei veio beneficiá-los e proporcionar alívio a esses trabalhadores”, avaliou.

Outras providências

A Lei 2.722 dá outras providências no que diz respeito aos serviços de transporte individual de passageiros em mototáxi. Entre elas estão o gerenciamento e a administração dos serviços, que passam a ser legalmente de competência do IMMU; o serviço de mototaxista será prestado sob o regime de permissão; associações e cooperativas da categoria devem se cadastrar e renovar o cadastramento anualmente no IMMU, sob pena de suspensão de registro até o efetivo cumprimento das exigências; o condutor e a motocicleta, além dos equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e Conselho Nacional de Trânsito (Contran), devem satisfazer exigências de segurança que constam na devida lei.