Prefeito assina ordem de serviço do parque Rosa Almeida e enfatiza investimentos no turismo nos 1.000 dias de sua gestão

Manaus/AM – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na tarde desta terça-feira, 26/9, a ordem de serviço para a construção do parque Encontro das Águas Rosa Almeida, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste. A obra, que tem o projeto assinado pelo premiado arquiteto Oscar Niemeyer, será um marco para o turismo da capital amazonense, uma vez que contemplará um dos principais pontos turísticos da cidade, e consolida os investimentos da gestão no turismo em 1.000 dias de trabalho.

O chefe do Executivo municipal ressaltou a importância da realização desta obra que estava arquivada há 17 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A assinatura dessa ordem de serviço, a primeira obra de Oscar Niemeyer no Norte do Brasil, nos dá uma condição diferenciada. Com prazo de 12 meses para a entrega, o mirante vai tornar esse local um dos lugares mais atrativos, mais visitados da cidade de Manaus. Fico muito feliz em poder autorizar essa obra, sendo de um icônico, um mestre da arquitetura brasileira e mundial, que agora terá a sua assinatura em Manaus”, enfatizou Almeida.

O projeto original de Niemeyer foi desenvolvido em 2005, no seu escritório no Rio de Janeiro, contendo um museu e um restaurante que totalizam 1.800 metros quadrados de área, que ganhou ampliação e atualização, inclusive para acessibilidade universal, expandindo o conceito para parque urbano, desenvolvido pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), em 2021, totalizando uma área de implantação de 17.533,18 metros quadrados.

O parque tem a função de se estabelecer como uma nova referência em opção de lazer, turismo local, nacional e internacional, aproveitando todo o potencial paisagístico natural oferecido pela área, que vai ganhar estrutura, mobiliários urbanos e estacionamentos durante a obra, conciliando urbanização e o meio ambiente na Amazônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com David Almeida, o novo ponto turístico tem tudo para ser uma referência da cidade, surgindo como um segundo Teatro Amazonas, agora, na zona Leste.

“Esse é um projeto bom para a cidade de Manaus, eu não sei porque não aproveitaram durante esses 17 anos. Eu estou feliz, porque na nossa gestão nós estamos dando a ordem de serviço com o mesmo diretor-presidente do Implurb, que era o Carlos Valente na época. Portanto, se fosse fácil, já teria sido feito e agora nós estamos realizando uma obra de aproximadamente R$ 80 milhões. Teremos uma atração turística no Encontro das Águas com restaurantes, com toda uma infraestrutura montada que vai atrair muitos turistas para a cidade de Manaus. Ganhamos mais um equipamento turístico, uma oportunidade de termos o 2º Teatro Amazonas dentro da cidade de Manaus”, afirmou o prefeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto foi licitado, tendo como vencedor o Consórcio Encontro das Águas, formado pelas empresas F N Crespo Neto e Cia Ltda. e RED Engenharia Ltda., com prazo de execução de 360 dias.

Para o diretor-presidente em exercício do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade, essa ação é mais um acerto da atual gestão municipal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente está aqui nesse ato, celebrando a assinatura da ordem de serviço dessa obra tão importante e tão significativa que vai ser para a cidade de Manaus. Nós estamos falando de Oscar Niemeyer, o autor dos projetos de Brasília, tem projetos em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, em todo o mundo. É o nosso ícone da arquitetura brasileira, a nossa maior representação, reconhecido mundialmente por todos os arquitetos e todas as instituições mundiais. Manaus foi agraciado e nós vamos ter a oportunidade de construir uma das suas últimas obras projetadas, um grande parque às margens do encontro das águas. Manaus só tem que comemorar essa ação”, destacou.

O parque terá ainda guarita e área administrativa, pórtico de entrada, espaço multiuso, quiosques, banheiros públicos e estacionamentos, com todo o espaço prevendo acesso a Pessoas com Deficiência (PcDs). As áreas ao ar livre vão incluir academia ao ar livre, playground e playpet.

Redação AM POST