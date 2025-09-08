A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Prefeito celebra mais de meio milhão de pessoas no #SouManaus e anuncia ocupação de prédio histórico no Centro

David Almeida anunciou que o prédio histórico vai abrigar atividades culturais permanentes, além de espaços para a economia criativa.

Por Fernanda Pereira

08/09/2025 às 07:01

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou neste domingo, 7/9, a grandiosidade do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, que já ultrapassou a marca de mais de meio milhão de pessoas em três dias de evento, consolidando-se como o maior festival de artes integradas gratuitas do Brasil.

PUBLICIDADE

De acordo com dados da prefeitura, 168 mil pessoas participaram da primeira noite, 245 mil estiveram presentes na segunda, e, neste domingo, 150 mil já circulavam pelo circuito até o período parcial da noite.

Leia mais: No palco Malcher, Xand Avião, Ludmilla e 40 Graus de Amor encerram shows da maior edição do #SouManaus 2025

PUBLICIDADE

“Estamos mostrando para o Brasil a força cultural, econômica e criativa de Manaus. O #SouManaus é assunto entre os maiores artistas do país, que saem daqui impressionados com a energia do nosso público e com a beleza do nosso Centro Histórico. É um orgulho conduzir um festival dessa magnitude, que já é referência nacional”, afirmou o prefeito.

Durante coletiva de imprensa, David Almeida também anunciou uma nova ação de revitalização do Centro Histórico: a ocupação de um prédio histórico, que passará a abrigar atividades culturais permanentes, além de espaços para a economia criativa.

“Queremos que o #SouManaus não seja apenas três dias de festa, mas que seus efeitos durem o ano todo. Esse prédio vai se transformar em símbolo da ocupação do Centro pela cultura, pelo turismo e pelo desenvolvimento. Estamos devolvendo o coração da cidade ao povo manauara”, destacou.

PUBLICIDADE

Na noite deste domingo, o prefeito acompanhou os shows nos palcos Mirante e Alfândega, assistiu de perto apresentações de Péricles, Gusttavo Lima, Xandy Avião, Ludmilla, Paralamas do Sucesso e Paula Toller, antes de se recolher. “Amanhã temos compromissos institucionais e uma Manaus inteira para cuidar”, ressaltou.

O festival reúne grandes nomes da música nacional e internacional, além de valorizar a produção local com apresentações de artistas regionais, dança, teatro, artes visuais, moda e gastronomia. A estrutura envolve segurança reforçada, transporte, acessibilidade, serviços de saúde e limpeza urbana, em uma operação integrada que mobiliza dezenas de secretarias municipais.

Com impacto positivo também no turismo, hotelaria, bares e restaurantes, o #SouManaus projeta a capital amazonense nacionalmente e fortalece a economia criativa. “Este festival é mais do que música, é uma vitrine que mostra a Manaus que estamos construindo: mais moderna, inclusiva e aberta ao mundo”, concluiu David Almeida.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Idoso é assassinado e filho baleado durante assalto em Manacapuru

Criminosos invadiram residência, torturaram vítimas e fugiram levando veículo e objetos de valor.

há 2 minutos

Manaus

No palco Malcher, Xand Avião, Ludmilla e 40 Graus de Amor encerram shows da maior edição do #SouManaus 2025

O evento, que é o maior festival de artes integradas do Brasil, registrou recorde de público.

há 9 minutos

Manaus

Paula Toller, MC Livinho e DubDogz encerram terceiro e último dia do ‘#Sou Manaus’

Palco Alfândega recebeu as melodias clássicas, o funk e música eletrônica.

há 23 minutos

Brasil

Brasil alcança marca histórica de 6,52 milhões de turistas em oito meses

País supera números de Chile, Uruguai e Peru e já cumpriu quase toda a meta de visitantes internacionais para 2025.

há 37 minutos

Manaus

Veja as mais de 300 vagas de emprego disponíveis nesta segunda, em Manaus

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 41 minutos