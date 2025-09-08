Prefeito celebra mais de meio milhão de pessoas no #SouManaus e anuncia ocupação de prédio histórico no Centro

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou neste domingo, 7/9, a grandiosidade do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, que já ultrapassou a marca de mais de meio milhão de pessoas em três dias de evento, consolidando-se como o maior festival de artes integradas gratuitas do Brasil.

De acordo com dados da prefeitura, 168 mil pessoas participaram da primeira noite, 245 mil estiveram presentes na segunda, e, neste domingo, 150 mil já circulavam pelo circuito até o período parcial da noite.

“Estamos mostrando para o Brasil a força cultural, econômica e criativa de Manaus. O #SouManaus é assunto entre os maiores artistas do país, que saem daqui impressionados com a energia do nosso público e com a beleza do nosso Centro Histórico. É um orgulho conduzir um festival dessa magnitude, que já é referência nacional”, afirmou o prefeito.

Durante coletiva de imprensa, David Almeida também anunciou uma nova ação de revitalização do Centro Histórico: a ocupação de um prédio histórico, que passará a abrigar atividades culturais permanentes, além de espaços para a economia criativa.

“Queremos que o #SouManaus não seja apenas três dias de festa, mas que seus efeitos durem o ano todo. Esse prédio vai se transformar em símbolo da ocupação do Centro pela cultura, pelo turismo e pelo desenvolvimento. Estamos devolvendo o coração da cidade ao povo manauara”, destacou.

Na noite deste domingo, o prefeito acompanhou os shows nos palcos Mirante e Alfândega, assistiu de perto apresentações de Péricles, Gusttavo Lima, Xandy Avião, Ludmilla, Paralamas do Sucesso e Paula Toller, antes de se recolher. “Amanhã temos compromissos institucionais e uma Manaus inteira para cuidar”, ressaltou.

O festival reúne grandes nomes da música nacional e internacional, além de valorizar a produção local com apresentações de artistas regionais, dança, teatro, artes visuais, moda e gastronomia. A estrutura envolve segurança reforçada, transporte, acessibilidade, serviços de saúde e limpeza urbana, em uma operação integrada que mobiliza dezenas de secretarias municipais.

Com impacto positivo também no turismo, hotelaria, bares e restaurantes, o #SouManaus projeta a capital amazonense nacionalmente e fortalece a economia criativa. “Este festival é mais do que música, é uma vitrine que mostra a Manaus que estamos construindo: mais moderna, inclusiva e aberta ao mundo”, concluiu David Almeida.