Prefeito David Almeida acompanha 5ª fase do projeto multicultural ‘Arte Pela Cidade’

Redação AM POST

Dando continuidade à quinta fase do projeto multicultural “Arte Pela Cidade”, a Prefeitura de Manaus realizou nesta quarta-feira, 10/8, uma intervenção artístico-cultural no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. O prefeito David Almeida acompanhou a programação que antecede e faz o esquenta do Festival “#Sou Manaus Passo a Paço 2022”, levando arte, cultura e entretenimento para todas as zonas da cidade.

“É uma forma da gente fomentar a cultura e dar oportunidade para os artistas locais. Nós estamos nas praças, nós estamos nos terminais, nas feiras, nos mercados, aonde tem um local que tenha movimentação nós estamos com o Arte pela Cidade. E, agora, nós estamos na Ponta Negra com o DJ Tubarão, é mais uma oportunidade que a gente dar ao artista local, para que ele possa se apresentar e também possa ser remunerado”, enfatizou o David Almeida.

Na edição desta quarta-feira, a intervenção artístico-cultural do DJ “Tubarão”, com música eletrônica, das 17h às 19h, movimentou a Faixa Liberada da Ponta Negra, antecedendo a programação habitual, que sempre conta com ações de dança e música.

“Iniciativa superimportante por parte da prefeitura, da Manauscult, de levar arte até as pessoas. Se as pessoas não vão até os centros culturais, de repente, levar essa arte, acaba integrando quase todas as pessoas, e esse é o foco, o objetivo, porque a cultura em si são várias identidades”, comentou o artista.

O músico, Neto Zion, que estava passeando pela Faixa Liberada, parou para aproveitar a apresentação do DJ e elogiou a iniciativa. “Acho esplêndida essa oportunidade, porque agora com frequência está tendo mais cultura, mais arte na cidade, e eu como artista fico feliz. Isso é muito bom, porque artistas novos que estão surgindo tem a oportunidade de trabalhar e divulgar seu trabalho”, destacou Neto.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com as secretarias municipais de Comunicação (Semcom) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), trabalha de maneira integrada para que o “Arte Pela Cidade” possibilite a desburocratização do acesso à cultura e valorize os artistas locais.

Até agora, mais de cem artistas já se apresentaram em pontos estratégicos da cidade, como em terminais de ônibus, feiras, mercados, além de praças. O “Arte pela Cidade” ocorre até o dia 28/8 e a programação está disponível no portal da Prefeitura e nas redes sociais da Manauscult.