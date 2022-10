Prefeito David Almeida antecipa ponto facultativo e regulamenta horário da prefeitura nos dias de jogos do Brasil

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta segunda-feira, 17/10, o decreto que estabelece a mudança no horário de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Municipal nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo Fifa 2022, no Qatar. Além disso, outra mudança ocorrida no calendário foi a antecipação do ponto facultativo em alusão ao Dia do Servidor Público, saindo de 28 de outubro para o dia 25.

“Todas as alterações foram realizadas para que possamos manter o bom andamento das nossas estruturas, não comprometendo os processos que estão em andamento e que possamos também garantir o bem-estar dos nossos servidores”, ressaltou Almeida.

De acordo com o decreto, foi alterado para o dia 25 de outubro o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público municipal, estabelecendo, assim, expediente normal no dia 28 em todos os órgãos da prefeitura.

Já na primeira partida da “Seleção Canarinho”, que acontecerá no dia 24 de novembro, diante da Sérvia, o expediente municipal será das 8h às 13h. Já no dia 28, quando o Brasil encara a Suíça, o expediente será das 7h às 10h. No último confronto da fase de grupos contra Camarões, no dia 2 de dezembro, as estruturas da Prefeitura de Manaus funcionarão das 8h às 13h.

O decreto também estabelece que, em caso de classificação brasileira para as próximas fases da competição, haverá também uma regulamentação específica.