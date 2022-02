Prefeito David Almeida anuncia aumento no valor de auxílio municipal para R$ 600

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus, na manhã desta quarta-feira (02), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou que a prefeitura vai reformular o Auxílio Aluguel, uma das ações emergenciais desenvolvidas para driblar as problemáticas decorrentes da cheia do rio Negro, que atingiu sua maior marca da história, para o Auxílio Moradia, dobrando o valor para R$ 600. Em seu discurso, o mandatário pontuou importantes ações de assistência social, para garantir apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social prejudicadas pela crise econômica e pela pandemia da Covid-19.

Ele também falou em doar um jogo de pneus a pelo menos 2 mil taxistas e 6 mil mototaxistas da capital. Além disso o David Almeida anunciou diversas melhorias para cidade, como a aquisição de ônibus elétricos e articulados; o aumento do valor de refeições dos trabalhadores braçais, e o aumento em 100% nos tickets-alimentação dos funcionários públicos.

Outro ponto de destaque é a construção de mais seis restaurantes populares, com a distribuição de mil refeições por dia.

Dentre as melhorias enumeradas, foi destacado o reajuste de 11,13% nos salários-base dos servidores da Educação, que também foram beneficiados com gratificações entre R$ 6,5 mil e quase R$ 22 mil em 2021, totalizando mais de R$ 133 milhões, pagos em dezembro, além de outras melhorias para a área, pontuadas no capítulo da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Ainda este ano, também serão investidos R$ 80 milhões na área da Educação para a reforma de escolas e a construção de oito novas creches.

O prefeito mencionou também a entrega da primeira feira flutuante do país, na Manaus Moderna, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), e o novo olhar para as feiras e mercados da cidade, seus trabalhadores, e todo o “cinturão” de famílias que vivem da agricultura. No total, serão investidos R$ 105 milhões na reforma de 43 feiras e mercados e construção de novas seis feiras em parceria com o governo do Estado.

Obras estruturantes

No relatório foram pontuadas também algumas das principais intervenções executadas na infraestrutura da cidade com obras emergenciais e preventivas, a entrega de 42 novos ônibus, marco da renovação gradual da frota, e o anúncio do Passe Livre no transporte coletivo para estudantes da rede pública de ensino. Com investimento de R$ 1 bilhão, serão direcionados R$ 458 milhões para as áreas de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da cidade, com a realização de cinco intervenções viárias, previstas para este ano, a entrega de três intervenções, entre elas, duas passagens de nível na avenida das Torres e uma passagem de nível na avenida Constantino Nery.

No balanço das ações realizadas em 2021, destacam-se os trabalhos voltados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, incluindo o processo de vacinação, que encerrou o ano com mais de 3,5 milhões de doses aplicadas, além da ampliação da cobertura da Atenção Primária do município e o abono e reajuste salarial aos servidores da Saúde de 10,051%. Dentre as melhorias na área da Saúde, estão a ampliação de sete novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), reforma de 68 Unidades de Saúde e construção de três UBSs do tipo 4.