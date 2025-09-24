Prefeito David Almeida anuncia banca organizadora do concurso da Semed com mais de mil vagas

Notícias de Manaus – Manaus avança em mais uma frente do eixo da Educação, do Plano de Governo. No fim da tarde desta terça-feira, 23/9, o prefeito David Almeida anunciou, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), zona Centro-Sul, a banca responsável pelo concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que será o Instituto Consulplan.

O certame vai ofertar mil vagas diretas e mais de 500 para cadastro de reserva, contemplando cargos de nível superior e médio, com estimativa de lançamento do edital em outubro e provas em dezembro de 2025.

Durante o anúncio, o prefeito reforçou a importância do concurso para a valorização da rede municipal de ensino e convocou os candidatos. “Alô, concurseiros! Temos uma boa notícia para você. Você quer trabalhar na Secretaria Municipal de Educação? Acabamos de contratar a banca que vai organizar o concurso público da Semed, ainda em 2025. Prova em dezembro, edital sendo lançado em outubro. É a sua oportunidade de entrar nos quadros da prefeitura e fazer parte da melhor educação que essa cidade já teve”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

O prefeito destacou, ainda, que as vagas não se restringem ao magistério. “O concurso também, além de professor, serve para analistas e também para nível médio. A banca é do Consulplan. O edital é em outubro e a prova é em dezembro, para você começar a trabalhar já no ano que vem. Vamos estudar e venham fazer parte da equipe da prefeitura”, completou.

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, detalhou os cargos que estarão disponíveis e reforçou a expectativa para o ingresso imediato dos aprovados.

“Serão mil vagas diretas, mais de 500 do cadastro de reserva. Temos oportunidades para professores, analistas municipais e técnicos de nível médio. O chamamento dessas vagas deverá ser imediato, já para o início do ano letivo de 2026. A banca vencedora é a do Instituto Consulplan, que vai realizar a prova da Semed de Manaus”, afirmou.

O concurso é considerado um dos mais aguardados na área da educação da capital amazonense e faz parte da estratégia da Prefeitura de Manaus para fortalecer a rede municipal de ensino, garantindo qualidade e continuidade no atendimento às crianças e jovens da cidade.

Banca

Consulplan é uma das principais organizadoras de concursos públicos do país, com sede em Minas Gerais e mais de 25 anos de experiência no mercado. O instituto já realizou certames de grande porte em âmbito federal, estadual e municipal, incluindo processos para tribunais, ministérios e órgãos da administração pública em diversas capitais.

Reconhecida pela estrutura e pelo alcance nacional, a banca será responsável por todas as etapas do concurso da Semed, desde a publicação do edital, prevista para outubro, até a aplicação das provas, marcada para dezembro deste ano.

Mais concursos

A Prefeitura de Manaus vai realizar mais dois concursos públicos com um total de 65 vagas. Serão 35 cargos na Controladoria-Geral do Município (CGM) – órgão criado em 2022 e que, pela primeira vez, terá um certame para o provimento de vagas –, e 30 para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que recentemente passou por reestruturação organizacional, além da formação de cadastro reserva para as duas unidades administrativas. A previsão é que o lançamento dos editais ocorra ainda em 2025 e a aplicação das provas, no primeiro semestre de 2026.

Para isso, a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), órgão responsável pela coordenação do certame, irá contratar o Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, conforme consta na portaria nº 296/2025, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), de 25 de agosto.

Para a CGM, serão 35 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Municipal de Controle Municipal.

Para Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI), serão ofertadas 25 vagas, mais formação de cadastro reserva, com exigência de nível superior nas áreas de Ciências Contábeis (sete vagas de ampla concorrência e uma para Pessoa com Deficiência); Direito (cinco vagas); Tecnologia da Informação (cinco vagas); Engenharia Civil (quatro vagas), e demais graduações (três vagas). A remuneração é de R$ 10 mil, para 40 horas semanais de trabalho.

Para Técnico Municipal de Controle Interno (TMCI), serão ofertadas 10 vagas, mais formação de cadastro reserva, com exigência de nível médio. A remuneração inicial é de R$ 6 mil, com carga horária de 40 horas semanais.

Semmas

Para a Semmas, serão ofertadas 30 vagas, além de oportunidades em cadastro de reserva. Os salários iniciais são de R$ 3.822,71, para Analista Municipal I (áreas de Fiscalização, Química, Geografia e Geologia) e R$ 7.404,82 para Analista Municipal II (nas áreas de Engenharia Agrônoma, Ambiental, Civil e Florestal).