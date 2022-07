Prefeito David Almeida anuncia construção de passarela e alargamento de trecho da avenida Efigênio Sales no TCE

Redação AM POST

Em visita oficial ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), na manhã desta terça-feira (5), o prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou ao conselheiro-presidente Érico Desterro, o projeto para a construção de uma passarela na frente da Corte de Contas amazonense. Ainda durante a visita, David Almeida anunciou que um trecho da avenida Efigênio Sales será alargado.

O objetivo da passarela é diminuir o engarrafamento no trânsito em frente ao TCE, que sofre com constantes interrupções devido ao semáforo e uma faixa de pedestres, única forma atualmente possível de realizar a travessia da via. Por também beneficiar diretamente a Corte de Contas, além de moradores das proximidades, parte dos gastos com manutenção da passarela poderá ser custeada pelo Tribunal após a assinatura de um convênio.

“Há muito tempo os prefeitos vem prometendo solucionar os problemas da mobilidade nessa via, especialmente em relação a essa área na frente do Tribunal e eu comemoro essa parceria com a Prefeitura de Manaus. É verdadeira a informação de que iremos arcar com parte da manutenção da passarela e acredito que o futuro é esse, onde instituições públicas e privadas façam parceria com a prefeitura para manter praças, passarelas e demais espaços públicos”, destacou o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Segundo o prefeito David Almeida, a obra completa, orçada em torno de R$ 9 milhões por meio de convênio junto ao Governo do Amazonas, deve ficar pronta em, no máximo, 12 meses, tempo este que deve ser menor, segundo ele, para a finalização da passarela.

“É uma obra complexa, dentre licitação e execução do projeto a estimativa é de até 12 meses, mas acredito que esse prazo pode ser diminuído. A estrutura da passarela será metálica pré-moldada, com duas torres em fundação profunda, além de elevadores para garantir acessibilidade. Fazendo ela pré-moldada, a interrupção do trânsito será mínima e as obras serão sempre executadas em período noturno”, informou o prefeito.

Segundo o subsecretário de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Madson Rodrigues, no caso da expansão da via, que irá abarcar trecho do viaduto da avenida Mário Ypiranga, até a entrada da avenida Via Láctea, haverá desapropriações pontuais, com diminuição do canteiro central, além da diminuição de parte da calçada.

“Vamos tentar minimizar essas desapropriações, já temos um anteprojeto aprovado e muito em breve deveremos iniciar as obras visando finalizá-las o mais rápido possível”, disse.

* Com informações da assessoria de imprensa