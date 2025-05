Prefeito David Almeida anuncia data para inauguração do Viaduto Rei Pelé em Manaus; confira

Notícias de Manaus – O maior complexo viário de Manaus está prestes a ser entregue à população. Com 95% da obra física concluída, o viaduto Rei Pelé, localizado na rotatória do Produtor, zona Leste da capital, deve ser finalizado até o final de maio. A inauguração oficial, que incluirá acabamento, paisagismo e urbanização do entorno, está marcada para o dia 16 de junho. A informação foi confirmada pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, durante visita técnica na manhã desta segunda-feira (5).

“Agora que as chuvas diminuíram, com certeza, vamos cumprir este prazo. A obra física será finalizada ainda este mês e a entrega oficial será feita até 16 de junho, com tudo pronto para a população: paisagismo, urbanismo e mobilidade reorganizada”, afirmou o prefeito David Almeida, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura urbana.

PUBLICIDADE

Obra estratégica para a mobilidade urbana

O viaduto Rei Pelé é considerado uma das obras mais estratégicas do atual governo municipal. Além de requalificar uma área conhecida por acidentes frequentes, o equipamento vai melhorar significativamente a mobilidade entre as zonas Leste e Norte de Manaus. Segundo o vice-prefeito Renato Junior, faltam apenas dois tabuleiros para a conclusão da parte estrutural, e os trabalhos seguem em ritmo acelerado.

“As equipes estão trabalhando dia e noite. Até o fim de maio, toda a parte física estará concluída. Depois, entraremos com os serviços de acabamento, sinalização, paisagismo e todos os detalhes finais de uma obra deste porte”, afirmou.

PUBLICIDADE

Com duas passagens — superior e inferior — projetadas para comportar ônibus, carretas e veículos de grande porte, o viaduto foi desenvolvido para suportar alto fluxo de tráfego por décadas. Além disso, conta com ampla drenagem profunda, essencial para enfrentar os desafios climáticos da capital amazônica.

Solução para um ponto crítico da cidade

PUBLICIDADE

A rotatória do Produtor, onde o complexo está sendo construído, sempre foi considerada um dos pontos mais críticos do trânsito manauara. Segundo dados da prefeitura, a região registrava índices elevados de acidentes, sobretudo nos horários de pico. Para o vice-prefeito, o novo equipamento representa uma resposta concreta às demandas da população.

“Esta era uma área crítica, conhecida por acidentes constantes. Estamos entregando um viaduto robusto, preparado para receber grandes volumes de tráfego. É um equipamento público moderno, pensado para durar décadas”, destacou Renato Junior.

PUBLICIDADE

Além da infraestrutura voltada para veículos, o projeto inclui intervenções no entorno, como novas calçadas, paisagismo e reorganização viária, com foco na segurança de pedestres e ciclistas.