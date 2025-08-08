A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito David Almeida anuncia Maria Clara & JP como atração infantil do Sou Manaus 2025

A dupla Maria Clara & JP, é fenômeno entre o público infantil no Brasil.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 17:09 - Atualizado em 08/08/2025 às 17:13

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta sexta-feira (8) a presença de uma atração especial para o público infantil na abertura do #SouManaus Passo a Paço 2025, maior festival multicultural do Norte do Brasil. Durante entrevista ao vivo no programa Alô Cidade, da TV A Crítica, ele revelou que a primeira noite do evento, marcada para 5 de setembro, contará com o show da dupla Maria Clara & JP, sucesso entre crianças de todo o país.

Segundo o prefeito, a ideia é que o festival seja um momento de integração familiar, proporcionando diversão para todas as idades.

“É uma atração imperdível. Quero convidar o papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô e a vovó para levar a criançada e se divertir com a gente na primeira noite do festival”, destacou Almeida, reforçando o clima de festa e inclusão que marca o evento.

A edição de 2025 é especial por celebrar uma década de história do #SouManaus Passo a Paço, consolidado como vitrine para a produção artística local e palco para grandes nomes da música brasileira. O festival será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico de Manaus, com acesso gratuito a uma área de mais de 60 mil metros quadrados.

Além da dupla infantil, já estão confirmados artistas como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Péricles e Ludmilla, que dividirão o espaço com mais de 2 mil artistas e produtores culturais locais.

O evento é visto pela prefeitura como uma oportunidade estratégica para movimentar a economia criativa, atrair turistas e oferecer programação diversificada. Shows, exposições, performances artísticas e feiras gastronômicas compõem a estrutura que, a cada ano, atrai milhares de visitantes.

Para David Almeida, investir no festival é investir na identidade e no orgulho de Manaus: “O #SouManaus é mais do que música. É um encontro de culturas, um momento para mostrar o talento do nosso povo e receber visitantes com a alegria que é marca registrada da nossa cidade.”

Com a programação infantil ganhando espaço já na abertura, a expectativa é que famílias inteiras participem, reforçando o papel do festival como evento inclusivo e acessível a todos.

