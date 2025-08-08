A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Prefeito David Almeida anuncia Maria Clara & JP como atração infantil do ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’

A dupla Maria Clara & JP, é fenômeno entre o público infantil no Brasil.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 17:09

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta sexta-feira (8) a presença de uma atração especial para o público infantil na abertura do #SouManaus Passo a Paço 2025, maior festival multicultural do Norte do Brasil. Durante entrevista ao vivo no programa Alô Cidade, da TV A Crítica, ele revelou que a primeira noite do evento, marcada para 5 de setembro, contará com o show da dupla Maria Clara & JP, sucesso entre crianças de todo o país.

PUBLICIDADE

Segundo o prefeito, a ideia é que o festival seja um momento de integração familiar, proporcionando diversão para todas as idades.

“É uma atração imperdível. Quero convidar o papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô e a vovó para levar a criançada e se divertir com a gente na primeira noite do festival”, destacou Almeida, reforçando o clima de festa e inclusão que marca o evento.

A edição de 2025 é especial por celebrar uma década de história do #SouManaus Passo a Paço, consolidado como vitrine para a produção artística local e palco para grandes nomes da música brasileira. O festival será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico de Manaus, com acesso gratuito a uma área de mais de 60 mil metros quadrados.

PUBLICIDADE

Além da dupla infantil, já estão confirmados artistas como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Péricles e Ludmilla, que dividirão o espaço com mais de 2 mil artistas e produtores culturais locais.

O evento é visto pela prefeitura como uma oportunidade estratégica para movimentar a economia criativa, atrair turistas e oferecer programação diversificada. Shows, exposições, performances artísticas e feiras gastronômicas compõem a estrutura que, a cada ano, atrai milhares de visitantes.

Para David Almeida, investir no festival é investir na identidade e no orgulho de Manaus: “O #SouManaus é mais do que música. É um encontro de culturas, um momento para mostrar o talento do nosso povo e receber visitantes com a alegria que é marca registrada da nossa cidade.”

Com a programação infantil ganhando espaço já na abertura, a expectativa é que famílias inteiras participem, reforçando o papel do festival como evento inclusivo e acessível a todos.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Homem com extensa ficha ciminal e várias condenações por roubo é preso em Manaus

David Lucas da Silva, conhecido como “Kiko”, acumulava penas que somam quase 20 anos de reclusão.

há 10 minutos

Amazonas

UEA traz grupo português Lama Teatro com peça voltada para Educação Básica

Em turnê aberta ao público geral, companhia apresenta “A pior professora do mundo”.

há 30 minutos

Amazonas

Caminhão que transportava carga de aparelhos de ar-condicionado pega fogo na BR-319; veja vídeo

Imagens feitas por motoristas mostram o fogo se alastrando rapidamente na parte traseira do caminhão, com fumaça preta.

há 32 minutos

Amazonas

Gilmar Mendes vota para liberar participação de crianças em Paradas LGBTQIA+ no Amazonas

Para Gilmar Mendes, a norma do Amazonas é um instrumento de exclusão social e estigmatização.

há 35 minutos

Brasil

Mulher espancada com 61 socos por ex-namorado mostra rosto pela 1ª vez após cirurgia; veja como ficou

Juliana dos Santos segue tratamento para reduzir inchaços; agressor está preso por tentativa de feminicídio.

há 50 minutos