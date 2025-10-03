Prefeito David Almeida anuncia programação do aniversário de Manaus que terá boi-bumbá, seresta e show gospel; confira

Notícias de Manaus – Manaus vai celebrar seus 356 anos com uma das maiores edições já realizadas do tradicional “Boi Manaus”. O prefeito David Almeida anunciou, no início da noite desta quinta-feira, 2/10, no mirante Lúcia Almeida, no centro histórico, a programação oficial do evento, que chega à 28ª edição como marco das comemorações de aniversário da capital amazonense. O prefeito também anunciou a celebração gospel, na Ponta Negra, zona Oeste, e a comemoração com seresta e outros ritmos, na zona Leste.

O “Boi Manaus 2025″ será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, no centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, sambódromo, reunindo mais de 45 artistas. Entre as novidades, está a participação especial dos bois de Parintins, Garantido e Caprichoso, que apresentarão seus itens oficiais completos, dividindo o palco com os bois de Manaus, como Brilhante, Tira-Prosa e Corre-Campo.

Ao anunciar o evento, o prefeito destacou que o “Boi Manaus” representa não apenas uma festa popular, mas um patrimônio cultural da cidade. “Na minha infância, eu tinha um boi que dançava na frente da minha casa, o Tira-Prosa, do bairro Santa Luzia. Eu sou do Morro da Liberdade e me sinto feliz em ver esse resgate da nossa história, da nossa arte e da nossa cultura. O ‘Boi Manaus’ é uma expressão cultural que carrega a identidade de nossa gente e celebra o aniversário da cidade”, afirmou.

A programação contará ainda com eventos que antecedem os dias oficiais da festa: a Feirinha do Tururi, de 8 a 12/10, no mirante Lúcia Almeida; o inédito Boizinho de Manaus, no dia 12/10, também no mirante Lúcia Almeida e voltado para crianças e famílias; e o “Esquenta do Boi Manaus”, de 15 a 19/10, no estacionamento do sambódromo, reunindo atrações locais.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Jender Lobato, ressaltou o empenho da gestão municipal na retomada da grandiosidade do evento. “Graças à confiança do prefeito David Almeida, conseguimos resgatar o ‘Boi Manaus’ no ano passado, enchendo o sambódromo novamente. Este ano, teremos uma edição ainda maior, com estrutura de ponta e espaço para mais de 50 mil pessoas. O ‘Boi Manaus’ é uma festa democrática, onde todos participam e todos são valorizados”, disse.

Representantes dos bois de Parintins também destacaram a importância da festa. “Estamos orgulhosos desse resgate do ‘Boi Manaus’. Em 2025 teremos um espetáculo ainda maior, celebrando nossa identidade cultural com Caprichoso, Garantido e os bois de Manaus no sambódromo. É um momento de agradecimento e de valorização de todos nós artistas”, afirmou o apresentador do boi Garantido, Israel Paulain.

Na mesma linha, o apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, destacou que o “Boi Manaus” amplia o alcance da cultura do boi-bumbá. “Parabenizo a Prefeitura de Manaus por valorizar essa tradição. O boi-bumbá é a identidade do povo amazônida e o evento é motivo de orgulho para todos nós”.

Diversidade

Além do “Boi Manaus”, o prefeito destacou que a agenda de celebrações contempla também a diversidade religiosa e cultural da cidade. “Mais de 40% da população de Manaus é evangélica, e desde 2022 nós também realizamos um grande evento gospel como parte do aniversário da cidade. Este ano, teremos a apresentação do cantor Gabriel Guedes, na Ponta Negra, além das festividades na zona Leste, na alameda Alphaville, com a participação da cantora seresteira Klessinha, que já se consolidou como sucesso nos últimos anos”, reforçou.

David Almeida ressaltou que as comemorações reafirmam um dos eixos centrais de sua gestão: a valorização das manifestações culturais em todas as suas formas. “Eu quero parabenizar a arte, a cultura, o folclore e todos os artistas que ajudam a manter viva a nossa identidade amazônica. O aniversário de Manaus é de todos, e o meu respeito e reconhecimento estão com cada pessoa que faz parte desse patrimônio cultural imaterial, que é o boi-bumbá e a diversidade que nos representa”, completou.

O “Boi Manaus 2025”, que integra o calendário oficial da cidade, consolida-se como um dos maiores espetáculos culturais da região Norte, reafirmando Manaus como capital da diversidade e da tradição amazônica.

“Viva Manaus, parabéns a todos e muito obrigado”, concluiu David Almeida, sob aplausos de artistas, representantes culturais e autoridades presentes no lançamento da programação.