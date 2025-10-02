A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito David Almeida anuncia programação do ‘Sonho Mágico de Natal 2025’ em Manaus

Evento contará com parada natalina, presépio flutuante, pista de patinação e chuva de neve para encantar moradores e turistas.

Por Natan AMPOST

02/10/2025 às 05:30

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quarta-feira, 1º/10, ao lado da presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), Viviana Lira, a programação oficial do “Sonho Mágico de Natal 2025”, que promete transformar a capital em um grande cenário natalino, com atrações inéditas em todas as zonas da cidade.

O prefeito destacou que Manaus terá um dos maiores Natais já realizados pela prefeitura. “Vem aí ‘Um Sonho Mágico de Natal’. Nós vamos ter a ‘Parada de Natal’, o ‘Presépio Flutuante’ para os ribeirinhos, a pista de patinação de gelo na Ponta Negra, a chuva de neve, o espetáculo em parceria com a Nova Igreja Batista (NIB) e uma ornamentação especial em todas as zonas”, afirmou.

A programação contempla diversos pontos da cidade, como a lagoa do Japiim, na zona Sul; lagoa da Compensa, na zona Oeste; bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste; conjunto Viver Melhor, na zona Norte; mirante Lúcia Almeida, no centro de Manaus; e as principais avenidas da capital. A tradicional Parada de Natal também percorrerá bairros das zonas Leste, Norte, Oeste e Sul.

A presidente do FMS, Viviana Lira, ressaltou a amplitude das ações. “Com certeza será um Natal lindo. Este ano teremos pista de patinação em cabine climatizada na zona Oeste, teremos neve artificial, espetáculos e decorações em todas as zonas da cidade. No dia 23 de outubro já vamos antecipar a abertura da decoração natalina no mirante Lúcia Almeida, no Centro, trazendo alegria, movimentando a economia e preparando a população para a chegada do Natal”, disse.

Leia também: Irmã de Sabino Castelo Branco publica foto ao lado do ex-deputado nas redes sociais: "Te amo, meu lindo"

Entre as novidades está o “Natal nas Águas”, que levará uma balsa flutuante ornamentada com árvore de Natal, Papai Noel e distribuição de presentes às comunidades ribeirinhas.

Com o tema “Sonho Mágico de Natal”, a Prefeitura de Manaus levará até os primeiros dias de janeiro de 2026 momentos de fé, lazer e encantamento para todas as famílias da capital.

