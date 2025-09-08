Prefeito David Almeida anuncia que o Sou Manaus 2025 atraiu 560 mil pessoas: “sucesso retumbante de público”

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou nesta segunda-feira (8) os números oficiais da edição que marcou os 10 anos do festival #SouManaus Passo a Paço 2025, considerado um dos maiores eventos culturais gratuitos do Brasil. Em três dias de programação, o público chegou a 560 mil pessoas, consolidando a capital amazonense como referência no calendário turístico e cultural do país.

De acordo com a prefeitura, o festival movimentou cerca de R$ 150 milhões na economia local, superando os resultados de anos anteriores. Almeida destacou que, apesar da grandiosidade, os custos foram menores para os cofres municipais. “O Sou Manaus 2025 foi um sucesso retumbante de público, de crítica e de estrutura. Quase R$ 150 milhões foram gerados só com o evento, que este ano foi maior que o ano passado, mas saiu mais barato para a prefeitura”, disse.

O evento, que contou com um perímetro de 63 mil metros quadrados, integrou música, gastronomia, artes visuais, moda e manifestações populares, reunindo artistas locais, nacionais e internacionais em uma proposta inclusiva, sustentável e democrática. Além da programação cultural, a iniciativa também teve impacto social expressivo: 220 mil unidades de alimentos e 3 mil latas de leite foram arrecadadas por meio da troca de pulseiras que garantiam acesso aos shows.

Para David Almeida, o festival é hoje um motor do desenvolvimento econômico e da projeção cultural de Manaus. “Nós realizamos em 2025 o maior evento de artes integradas gratuito do Brasil. Entregamos o maior espetáculo que essa cidade já viu”, declarou.