Prefeito David Almeida anuncia reforma de feira municipal abandonada há 18 anos pelo poder público

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quarta-feira, 19/10, a ordem de serviço para o início da reforma da feira municipal do bairro da Paz, localizada na avenida Esperança, zona Oeste da cidade, que está abandonada pelo poder público há 18 anos. A ação faz parte do convênio firmado em 2021 pela Prefeitura de Manaus, para a revitalização de mais de 30 feiras e mercados na capital no valor de R$ 25 milhões.

“Nós estamos cumprindo mais uma etapa daquele programa de revitalização de todas as feiras e mercados administrados pela prefeitura. Nós vamos, na reforma desta feira que estava há 18 anos sem receber atenção do serviço público, investir muitos recursos para fazer a reforma completa. Eu sou oriundo de feiras e mercados, acordava de madrugada, quando criança, e mantenho esse costume até hoje pelo fato de andar, viver e crescer dentro de feiras e mercados com o meu pai. E hoje, estar aqui no bairro da Paz para anunciar essa reforma é motivo de muita alegria”, enfatizou Almeida.

Construída na década de 80, a feira municipal do bairro da Paz recebeu a sua última reforma em 2004. Ela possui área total de 501,77 metros quadrados e atende a 22 permissionários que geram quase 70 empregos diretos e mais de mil indiretos.

Para o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, a ação resgata a dignidade dos trabalhadores do local que são fundamentais para impulsionar a economia da cidade.

“A Semacc leva consigo um trabalho muito sério dentro das feiras da cidade de Manaus e do centro da capital. Eu conversando com alguns trabalhadores desta feira, ouvi: ‘secretário, eu não esperava que isso ia acontecer’. Esses feirantes podem ter certeza de que essa é a nova realidade da cidade. O sonho virou verdade. Os feirantes são o elo que movimenta todo esse setor e eles podem ter certeza que, assim como estamos desenvolvendo o agronegócio na secretaria, nós estaremos também ouvindo e dando toda a assistência para esses trabalhadores durante e depois da reforma”, afirmou Costa.

No total, mais de R$ 300 mil serão investidos na reforma da feira do bairro da Paz. As obras vão contemplar melhorias na cobertura, estrutura metálica, piso, esquadrias, instalações elétricas, reforma completa dos banheiros, cerca, pintura, entre outros serviços.

Empreendedorismo

Além do espaço totalmente reformado, os feirantes vão contar com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), para que possam adquirir novos equipamentos.

“Manaus, hoje, está vivendo um momento ímpar. O prefeito David permite que nós, secretários, possamos trabalhar em conjunto para entregar o melhor serviço para a população. Nós somos de longe a cidade mais empreendedora do país. A cada ordem de serviço assinada, nós podemos dotar os feirantes de equipamentos e ferramentas novas para que eles possam ampliar o seu trabalho”, disse o titular da Semtepi, Radyr Júnior.