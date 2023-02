Prefeito David Almeida anuncia repasse de R$ 6 milhões a escolas de samba e blocos de rua em Manaus

Redação AM POST*

Como forma de incentivar a classe cultural e resgatar os tradicionais movimentos folclóricos dos bairros da cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quinta-feira, 9/2, o lançamento das ações integradas que serão realizadas durante o período do “Carnaval de Manaus 2023”, previsto para o período de 10 de fevereiro a 25 de março. Além do planejamento, a gestão municipal irá investir mais de R$ 6 milhões nas escolas de samba dos Grupos Especiais “A” e “B”, e 109 blocos de rua espalhados por todas as zonas da capital amazonense selecionados por meio de edital.

“A prefeitura vai entrar com todas as suas estruturas dando apoio a esse evento. Eu sou evangélico, mas nunca vou deixar de apoiar o Carnaval, a cultura, os blocos e as bandas. Não deixarei de cumprir o meu papel. A pessoa ‘David’ é evangélica, mas o prefeito é de todos. Temos que respeitar a todos, porque vivemos em uma sociedade inclusiva. Eu tenho a certeza de que esse Carnaval de 2023 vai se fortalecer. É esse papel que a população espera de nós e vamos fazer o melhor para o bem da população de Manaus”, enfatizou Almeida.

De acordo com dados disponibilizados pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), mais de 65 mil pessoas prestigiam os desfiles das Escolas de Samba de Manaus, gerando cerca de 20 mil postos de trabalho na cadeia produtiva da cultura, sendo 4.500 diretamente ligados às escolas.

Outro público beneficiado são os das bandas e blocos de rua. No total, 109 foram contemplados pelo edital, sendo 50 de pequeno porte, 49 de médio porte e 10 de grande porte.

Para David Almeida, além de levar alegria à população, essas comemorações são importantes para a economia da cidade, visto que muitos setores são impactados com a chegada do Carnaval, principalmente os vendedores ambulantes.

“Eu nasci em um bairro onde convivemos com uma grande diversidade cultural. Sou evangélico, mas os meus amigos de infância fundaram uma escola de samba. Lá, surgiram diversos grupos folclóricos. Quando você tem um evento como este, o seu vizinho se prepara, pega a caixinha, compra água e gelo para vender. O outro vende a cerveja, o refrigerante. A costureira lucra com a confecção do abadá, o autônomo vai vender o salgadinho e o churrasquinho. Tudo isso é a essência da comunidade. Eu vivi isso de perto e não poderia virar as costas para isso”, afirmou o prefeito.

Organização

Para que as festividades ocorram de forma organizada, foi montado um caderno de encargos, em parceria com o governo do Amazonas, que prevê ações coordenadas para a operação “Carnaval de Manaus 2023” nas áreas de segurança, saúde, trânsito, social e cultura.

Todo o trabalho contará com a colaboração de vários órgãos como a Manauscult, Casa Militar, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Visa Manaus, Conselho Tutelar, e as secretarias municipais de Saúde (Semsa), Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio (Semacc), Limpeza Urbana (Semulsp), Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

De acordo com a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, a transversalidade das ações realizadas pela Prefeitura de Manaus irá proporcionar que todas as zonas e bairros da cidade sejam contemplados neste período, levando alegria e gerando renda para muitas famílias da capital.

“Essas bandas e blocos apoiados pela Prefeitura de Manaus estarão em todas as zonas da cidade. Acredito que isso seja uma ação inédita. São grupos que representam toda a população da nossa cidade e isso vai levar uma alegria muito grande aos participantes. Ao mesmo tempo, a economia criativa vai ser movimentada. Além disso, teremos pessoas credenciadas nos eventos com as suas barracas. São famílias que irão aproveitar o Carnaval e aumentar a renda. Todos ganhamos com essa ação”, finalizou.

Abertura

Criado pelo Instituto de Inovação Desportiva e Cultural da Amazônia (Idama) e União das Escolas de Samba do Estado do Amazonas (Uesam), nesta quinta-feira, 9/2, a partir das 19h, acontece o “Carnaval do Povão”. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas. Essa é a oportunidade do primeiro desfile para cinco novas agremiações. A ação acontecerá na praça Mindu Norte, localizado na alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona Norte.