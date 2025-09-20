Prefeito David Almeida anuncia simulado do sistema de alerta da Defesa Civil em Manaus

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu, nesta sexta-feira, 19/9, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Siqueira, e o secretário-executivo da Defesa Civil Municipal, coronel Lima Júnior, para anunciar a realização de um simulado do novo sistema de alerta da Defesa Civil. A iniciativa acontece neste sábado, 20/9, às 14h10, e faz parte da preparação para a implantação da ferramenta em Manaus, em parceria com o governo federal.

Durante o anúncio, o prefeito destacou que o objetivo é preparar a população para situações de risco. “Fiquem atentos a este alerta de testes da Defesa Civil. Amanhã, dia 20 de setembro, às 14h10, você que mora na cidade de Manaus vai receber um alerta e o seu celular também pode vibrar. Não entrem em pânico, fiquem tranquilos. Esse é o primeiro teste dessa ferramenta que iremos utilizar nos próximos eventos climáticos na cidade”, afirmou David Almeida.

O secretário da Semseg, Alberto Siqueira, reforçou a importância da parceria e do engajamento da população. “Esse simulado é fundamental para que todos compreendam como o sistema funciona e estejam preparados, quando for necessário. A tecnologia é uma aliada da segurança pública e da proteção da vida”, disse.

O coronel Lima Júnior explicou que Manaus será a primeira capital da região Norte a utilizar o recurso, já implantado em outras regiões do País. “É uma ferramenta do governo federal que chega agora à região Norte. Independente de cadastro, todo celular com tecnologia 4G ou 5G receberá o alerta sonoro em casos extremos. Neste sábado, dia 20, às 14h10, será feito o primeiro teste. Não há motivo para pânico, trata-se de uma simulação para que possamos atuar com mais eficiência e eficácia no futuro”, destacou.

A simulação dará início à implantação do “Defesa Civil Alerta”, ferramenta gratuita e automática que enviará mensagens diretamente aos celulares de quem estiver em áreas de risco, fortalecendo as ações de prevenção e resposta a desastres naturais na capital.