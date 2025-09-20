A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Prefeito David Almeida anuncia simulado do sistema de alerta da Defesa Civil em Manaus

A iniciativa acontece neste sábado, 20/9, às 14h10.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 13:01

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu, nesta sexta-feira, 19/9, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Siqueira, e o secretário-executivo da Defesa Civil Municipal, coronel Lima Júnior, para anunciar a realização de um simulado do novo sistema de alerta da Defesa Civil. A iniciativa acontece neste sábado, 20/9, às 14h10, e faz parte da preparação para a implantação da ferramenta em Manaus, em parceria com o governo federal.

PUBLICIDADE

Durante o anúncio, o prefeito destacou que o objetivo é preparar a população para situações de risco. “Fiquem atentos a este alerta de testes da Defesa Civil. Amanhã, dia 20 de setembro, às 14h10, você que mora na cidade de Manaus vai receber um alerta e o seu celular também pode vibrar. Não entrem em pânico, fiquem tranquilos. Esse é o primeiro teste dessa ferramenta que iremos utilizar nos próximos eventos climáticos na cidade”, afirmou David Almeida.

O secretário da Semseg, Alberto Siqueira, reforçou a importância da parceria e do engajamento da população. “Esse simulado é fundamental para que todos compreendam como o sistema funciona e estejam preparados, quando for necessário. A tecnologia é uma aliada da segurança pública e da proteção da vida”, disse.

PUBLICIDADE

Leia mais: Deputados contestam recomendação de suspensão de mandatos na Câmara

O coronel Lima Júnior explicou que Manaus será a primeira capital da região Norte a utilizar o recurso, já implantado em outras regiões do País. “É uma ferramenta do governo federal que chega agora à região Norte. Independente de cadastro, todo celular com tecnologia 4G ou 5G receberá o alerta sonoro em casos extremos. Neste sábado, dia 20, às 14h10, será feito o primeiro teste. Não há motivo para pânico, trata-se de uma simulação para que possamos atuar com mais eficiência e eficácia no futuro”, destacou.

A simulação dará início à implantação do “Defesa Civil Alerta”, ferramenta gratuita e automática que enviará mensagens diretamente aos celulares de quem estiver em áreas de risco, fortalecendo as ações de prevenção e resposta a desastres naturais na capital.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Tio é preso suspeito de estuprar a própria sobrinha de 11 anos no Amazonas

O crime foi cometido em Tonantins e a prisão foi efetuada em Manaus.

há 13 minutos

Polícia

Trio é capturado após assaltos com faca em ônibus na zona leste de Manaus

Dois adultos e um adolescente foram apreendidos em diferentes ocorrências na capital.

há 1 hora

Política

Superintendente da Suframa, Bosco Saraiva pretende disputar vaga de deputado estadual nas eleições de 2026

Procurado pelo AM POST, contudo, Saraiva foi enfático e disse que vai tratar de comentar sobre política partidária só ano que vem.

há 1 hora

Brasil

Deputados contestam recomendação de suspensão de mandatos na Câmara

Zé Trovão e Marcel van Hattem criticam parecer da Corregedoria e alegam perseguição política.

há 2 horas

Brasil

Deputados se arrependem de apoiar PEC da Blindagem e fazem retratações públicas

Parlamentares de partidos da base e da oposição alegam pressão e medo de retaliações para justificar votos favoráveis.

há 2 horas