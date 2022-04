Prefeito David Almeida anuncia tratativas para realização de ‘megashow’ do Guns N’ Roses em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), divulgou nas redes sociais nesta segunda-feira (25) que esteve reunido com a empresária Bete Dezembro, dona da Fábrica de Eventos, em negociação para realização de um ‘megashow’ na capital amazonense.

A ideia é que a banda Guns N’ Roses se apresente no Passo a Paço, que deve acontecer em setembro em Manaus. Porém, ainda não há nada confirmado e a atração só poderá ser anunciada após a assinatura de contrato.

Durante entrevista a uma emissora local, na semana passada, o prefeito falou sobre a proposta. “Eu sonho em trazer o Guns N’ Roses. Eles tocam no Rock in Rio no dia 8 de setembro, e nós estamos propondo que eles parem aqui em Manaus para fazer show no dia 2. Seria o Welcome to the Jungle na floresta amazônica”, disse.

Ainda durante a entrevista, David Almeida chegou a pedir que os internautas levantem a hashtag #WelcomeToTheJungle nas redes sociais para chamar atenção dos integrantes da banda.

A banda norte-americana de hard rock formada em Los Angeles, Califórnia, em 1985., lançou, até o momento, seis álbuns de estúdio, três EPs e um álbum ao vivo. O grupo vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. Por conta da pandemia, o Guns N´Roses não faz uma turnê mundial desde 2019