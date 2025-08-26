Prefeito David Almeida assina edital para construção da ‘Cidade do Autista’ em Manaus

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta terça-feira (26/8) o edital de concorrência pública para a construção da “Cidade do Autista”, projeto inédito na capital amazonense voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O anúncio ocorreu na sede da Comissão Municipal de Licitação (CML), acompanhado pelo presidente Victor Cipriano e pelo vice-presidente Igor Souza, reforçando o compromisso da gestão municipal com o eixo “Qualidade de Vida e Bem-Estar” e com a promessa de campanha de criar o primeiro centro integrado para autistas da cidade.

“Estamos virando a chave na atenção e no tratamento das pessoas com o espectro autista. Ainda este ano daremos a ordem de serviço para transformar este sonho em realidade”, afirmou o prefeito. O investimento total será de R$ 17,4 milhões, sendo R$ 7 milhões provenientes de emendas parlamentares, R$ 5 milhões do deputado federal Silas Câmara, R$ 2 milhões do deputado Daniel Almeida, e o restante custeado com recursos municipais.

Atualmente, o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar) realiza cerca de 3 mil atendimentos mensais a pessoas com TEA. Com a inauguração da “Cidade do Autista”, esse número deverá mais que triplicar, chegando a 10,2 mil atendimentos por mês. “Com essa estrutura, vamos prestar atendimento multidisciplinar às pessoas com TEA e oferecer acolhimento para todas as famílias”, destacou David Almeida.

O projeto coloca Manaus em posição de referência nacional, por seu caráter público, integrado e de grande porte, enquanto a maior parte dos municípios brasileiros ainda dispõe de espaços setoriais ou convênios com entidades civis. A “Cidade do Autista” será uma política pública permanente, capaz de expandir significativamente o atendimento especializado na capital.

Segundo dados do Censo 2022, do IBGE, existem 2,4 milhões de brasileiros diagnosticados com TEA, sendo 43.983 no Amazonas e quase 30 mil apenas em Manaus. O novo centro pretende atender não só a demanda atual, mas também dar suporte à crescente necessidade de tratamento especializado, promovendo inclusão, dignidade e acolhimento às famílias.

O presidente da CML, Victor Cipriano, destacou que o processo licitatório será conduzido com transparência e ampla divulgação. “O edital será publicado no Diário Oficial do Município, em jornal de grande circulação e no Portal Nacional de Contratações Públicas. A expectativa é abrir a licitação em outubro e dar a ordem de serviço até novembro”, afirmou.

O vice-presidente da comissão, Igor Souza, reforçou a importância do projeto para o fortalecimento das políticas públicas de inclusão em Manaus. Ele destacou que a “Cidade do Autista” não será apenas um centro de atendimento, mas um espaço de educação, suporte social e acompanhamento multidisciplinar, alinhado às melhores práticas internacionais de cuidado com pessoas com TEA.

Além do atendimento clínico e terapêutico, a estrutura permitirá capacitação de profissionais especializados, realização de pesquisas e estudos sobre o TEA, e criação de programas educativos voltados a famílias e comunidade escolar, promovendo conscientização e inclusão social.

Para o prefeito, a “Cidade do Autista” é mais que um projeto de infraestrutura: representa esperança e dignidade para milhares de famílias amazonenses, oferecendo suporte contínuo, integração de serviços e um modelo de referência nacional em políticas públicas para pessoas com autismo.

Com a construção do centro, Manaus consolida seu protagonismo no atendimento às pessoas com TEA, ao combinar estrutura física de ponta, equipe qualificada e políticas de inclusão, transformando a cidade em um exemplo de cuidado, acolhimento e inovação no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista.