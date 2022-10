Prefeito David Almeida assina mais 150 progressões de servidores da Educação

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na terça-feira, 4/10, 150 evoluções funcionais de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). No ano de 2022, já foram beneficiados 1.072 servidores com atualização das evoluções funcionais e com pagamento dos valores devidos retroativamente, o que é feito mensalmente por meio de folhas especiais. As progressões acontecem por tempo de serviço ou titularidade, referentes a especializações, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Continua depois da Publicidade

”Estamos buscando colocar a Educação Básica da nossa cidade entre as melhores do Brasil. Por isso, uma das ações que tomamos é valorizar os nossos servidores. Temos a terceira maior rede de alunos do país e pagamos o terceiro maior salário. Agora, ultrapassamos a marca de mil projeções assinadas em menos de dois anos de gestão. Esse é o nosso trabalho. Queremos garantir que os nossos professores, que são os responsáveis por lapidar os nossos diamantes, sejam valorizados. Tenho certeza que, com mais essa iniciativa, nos aproximamos da nossa meta e quem ganha com tudo isso é a população manauara”, explicou o prefeito.

A publicação dessas progressões ocorreu nesta quarta-feira, 5/10, na edição extra do Diário Oficial do Município (DOM) 5.439, com total de 159 páginas. A ação faz parte da gestão do prefeito David Almeida, que implementou o “Programa de Valorização dos Servidores da Educação”, garantindo as evoluções funcionais previstas nos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCRs) em vigor, que, em muitos casos, estão em atrasos desde o ano de 2007.

De acordo com o chefe da Divisão de Pessoal, Thiago Correia, os servidores que tiverem toda a regularização atualizada receberão ainda no mês de outubro. “Se estiverem aptos, com nenhuma pendência de processo ou de algum padrão referência, esses servidores vão receber na folha de outubro. Quanto ao retroativo, será pago em uma folha especial, o que ocorre sempre após o fechamento da folha mensal”, completou Thiago, explicando ainda que esse pagamento acontecerá em um momento a ser avisado.