Prefeito David Almeida assina nomeação de mais de 400 professores para a rede municipal de ensino em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quarta-feira, 25/5, a nomeação de mais de 400 professores aprovados no cadastro reserva do concurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2017, com homologação do resultado final em 2018, para atuarem em escolas da rede municipal de ensino. A assinatura ocorreu no Casarão da Inovação Cassina, Centro, e contou com a presença do secretário da Casa Civil, Rafael Bertazzo, e da secretária da Semed, Dulce Almeida.

“A boa notícia deste dia é a assinatura do decreto de chamamento dos aprovados no concurso da Semed de 2017. São mais 400 oportunidades de emprego que nós estamos dando aos professores aprovados nesse concurso público”, pontuou o prefeito.

A convocação com os nomes dos aprovados deve ser publicada até a próxima sexta-feira, 27, no Diário Oficial do Município (DOM). Esta será a segunda convocação neste ano, com um total de 463 novos servidores no quadro da rede municipal de ensino, que faziam parte do cadastro reserva.

Para a secretária de Educação, Dulce Almeida, essa é mais uma prova de que a gestão do prefeito David Almeida trata a educação com excelência e cumpre com as metas do plano de governo. “A gestão do prefeito David busca cada vez mais a excelência no ensino. Estamos caminhando para transformar a educação básica na melhor do país, cumprindo dessa maneira, o plano de gestão do prefeito David Almeida”, destacou.