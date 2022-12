Prefeito David Almeida assina novas nomeações de aprovados no concurso da Semsa

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, na manhã desta quinta-feira, 1º/12, novas nomeações de profissionais de nível médio e superior aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As nomeações contemplam, em três decretos que ainda serão publicados no Diário Oficial do Município (DOM), 200 concursados para vagas oferecidas no último certame e, ainda, dois médicos especialistas para vagas oferecidas pelo edital 007/2012.

Além disso, o prefeito assinou a homologação do resultado final do edital 003/2021 do concurso, que ofereceu 55 vagas para os cargos de condutor de ambulância e condutor de motolância, ambos de nível médio.

Em vídeo divulgado nas suas redes sociais, o prefeito destacou o avanço das nomeações e a assinatura da homologação do resultado do terceiro edital do concurso como a boa notícia do dia. “Assino, neste momento, a nomeação de 202 aprovados”, anunciou, informando que as nomeações alcançam diversos cargos e que os novos servidores irão reforçar os quadros da Secretaria de Saúde. Portanto, essa é a boa notícia do dia”, frisou.

O prefeito estava acompanhado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, dos subsecretários municipais de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, e de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salém, e do chefe da Casa Civil do município, Rafael Bertazzo.

Por meio dos três decretos, estão sendo nomeados cinco médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia, dois médicos intensivistas neonatologistas e dois médicos ultrassonografistas, que irão atuar em unidades de Atenção Básica e especializadas da rede municipal de saúde.

Para ocupar outros cargos de nível superior e médio, destinados a atividades finalísticas e de apoio, estão sendo chamados 80 assistentes em administração (40 horas), dez técnicos em patologia clínica (40 horas), 20 técnicos em saúde bucal (40 horas), três administradores gerais (40 horas), um advogado (40 horas), cinco assistentes sociais (30 horas), 12 cirurgiões-dentistas gerais (20 horas), quatro cirurgiões-dentistas protesistas (20 horas), três farmacêuticos citologistas clínicos (20 horas), 45 farmacêuticos gerais (20 horas), dois fiscais de saúde enfermeiros (30 horas), dois fiscais de saúde farmacêuticos (30 horas), um fiscal de saúde geral (30 horas) e um psicólogo (30 horas).

As nomeações seguem a ordem de classificação dos aprovados no concurso para as vagas do edital 001/2021, conforme o decreto de 25 de agosto de 2022, republicado do DOM de nº 5.442, de 7 de outubro de 2022, e a ordem dos aprovados para as vagas do edital 002/2021, de acordo com o decreto de 26 de maio de 2022, republicado no DOM nº 5.367, de 21 de junho de 2022.

Etapas

Shádia Fraxe informou que essa é a terceira nomeação para os cargos de Especialista em Saúde do edital 001/2021, que ofereceu o total de 124 vagas exclusivas para médicos, e a segunda nomeação do edital 002/2021, por meio do qual, foram oferecidas 1.822 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior.

“Até o momento, 87 médicos já foram chamados. Em relação ao segundo edital, a prefeitura fez, em novembro, a nomeação de 200 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e dará seguimento às nomeações de todas as categorias, dentro da vigência do concurso”, assinalou.

A secretária disse que as orientações para os procedimentos de posse devem ser verificadas nos editais de convocação, que também serão publicados no DOM. “Os profissionais nomeados devem ficar atentos ao passo a passo para apresentação e posse, observando os documentos e comprovações necessárias e os prazos estabelecidos”, alertou.

Em relação ao edital 003/2021, que ofereceu 55 vagas para condutor de ambulância e motolância, a seleção contou com provas objetivas e práticas. Com a homologação do resultado final, assinada nesta quinta-feira, estão concluídos os processos dos três editais referentes ao concurso, que ofereceu o total de 2.001 vagas para a Semsa.

O concurso foi coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e operacionalizado pela Fundação Getúlio Vargas, com provas aplicadas ao longo deste ano.