Prefeito David Almeida começa 2023 autorizando construção de dois viadutos

Na próxima semana, a primeira de 2023, o prefeito David Almeida assinará a ordem de serviço para a construção de dois viadutos: um na bola do Produtor (zona Leste) e outro na avenida das Torres, obras que visam melhorar o fluxo de veículos em pontos estratégicos da capital amazonense.

A informação foi dada pelo secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, em entrevista ao Jornal da TV Amazonas de terça-feira (27/12). “Vencida a etapa da licitação, o prefeito dará agora, na primeira semana de 2023, a ordem de serviço, para obras em pontos nevrálgicos do trânsito de Manaus”, destaca o secretário.

Segundo Renato Júnior, outra obra que tem início em janeiro é a do alargamento da avenida Efigênio Sales (V8), entre o viaduto Mário Ypiranga Monteiro e a entrada da avenida Via Láctea, na zona Centro-Sul, com construção de uma passarela em frente ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM).

As três obras estão entre os grandes investimentos da gestão David Almeida em mobilidade urbana e na área do lazer e do turismo programados para 2023. Outros dois viadutos também terão início neste ano; além da construção dos parques Gigantes da Floresta e Encontro das Águas Rosa Almeida; e de um mirante no centro histórico de Manaus.