Prefeito David Almeida comemora assinatura do contrato de gestão do CBA e diz que isso mostra bom diálogo com o governo federal

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta terça-feira, 25/7, da 310ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), realizada na sede da Suframa, no Distrito Industrial, zona Sul. A reunião presidida pelo vice-presidente da República e Ministro de Desenvolvimento, Industrial, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, contou com a apresentação de projetos que totalizam R$ 727 milhões de investimentos na Zona Franca de Manaus (ZFM) e a assinatura do contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA).

De acordo com David Almeida, os novos investimentos são fundamentais para o fortalecimento do modelo ZFM e o desenvolvimento da região, com responsabilidade ambiental. “Esses encontros têm sido importantes para que ocorra o diálogo entre os poderes, visando o desenvolvimento da região amazônica. Temos a maior área preservada do país e a nossa população tem sofrido com a falta de desenvolvimento. Temos desenvolvido um bom diálogo com o governo federal e avançado. A assinatura para a gestão do CBA comprova isto”, enfatizou Almeida.

A 310ª Reunião Ordinária do CAS analisou 42 projetos industriais, de serviços e agropecuários com previsão de investimentos da ordem de R$ 727,3 milhões, expectativa de geração de 1.006 novos postos de trabalho e faturamento projetado de R$ 4,2 bilhões.

Essa foi a terceira reunião do CAS presidida pelo vice-presidente da República e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin, e contou ainda com a participação do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, além de autoridades, parlamentares, representantes de entidades de classe e governantes da área de atuação da Suframa, entre eles o governador Wilson Lima.

