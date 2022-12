Prefeito David Almeida comemora avanço em revitalização de mercados da zona Sul

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta terça-feira, 27/12, ao lado do titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, as obras de revitalização dos mercados municipais Carneiro da Mota, localizado no bairro Morro da Liberdade, e São Francisco, no bairro São Francisco, ambos na zona Sul da capital do Amazonas. De acordo com David Almeida, as obras serão importantes para fomentar a economia dos bairros e ajudar no desenvolvimento dos empreendedores informais.

“Estamos realizando essas fiscalizações para garantir que os nossos permissionários tenham a melhor infraestrutura de mercados e feiras do Brasil. Essas obras estão sendo realizadas com fruto de parcerias. O Mercado Carneiro da Mota foi por meio de emendas do deputado federal Alberto Neto, e a Feira do São Francisco é uma das 32 que estão sendo reformadas por meio do convênio fechado com o governo do Amazonas. Esse segmento estava esquecido e agora os permissionários estão sendo escutados e valorizados pela gestão municipal”, enfatizou Almeida.

Com a ordem de serviço assinada em julho, o projeto de reforma da Feira Municipal do São Francisco totaliza R$ 436 mil. A obra contempla, entre outros serviços, reforma geral da cobertura, do piso, do sistema de drenagem, das instalações elétricas e das esquadrias, além de pintura.

Surgida nos anos 1950, a feira fica na rua General Carneiro e não recebia qualquer tipo de melhoria há, pelo menos, 23 anos. O complexo comercial possui área construída de 836,13m² e atende a 48 permissionários. A feira gera cerca de 90 empregos diretos e mais de 4.000 indiretos.

Já o Mercado Carneiro da Mota vem recebendo serviços de pintura externa e interna, troca de forro, revisão geral das instalações elétricas, reforma da cobertura frontal e lateral, construção de novas rampas de acesso, reforma geral dos banheiros, recuperação da fachada total no local e ampliação dos boxes.

Inaugurado em 1967, o espaço estava há 21 anos sem receber reforma.