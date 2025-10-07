Prefeito David Almeida comemora avanços da gestão e revela novidades em live para manauaras

Notícias de Manaus – Em transmissão ao vivo nas redes sociais, nesta segunda-feira, 6/10, o prefeito de Manaus, David Almeida, fez um balanço das ações da gestão e anunciou novas entregas para os próximos meses na capital amazonense.

Durante a live, o chefe do Executivo municipal também destacou o sentimento de gratidão pela oportunidade de governar a cidade pela segunda vez, em celebração ao Dia Nacional do Prefeito. “Ser prefeito de Manaus é uma realização e um sonho. Fui eleito e reeleito pelo povo, e trabalho todos os dias para quem votou em mim e para quem não votou. Nosso compromisso é com todos os manauaras”, afirmou.

Entre os anúncios, David Almeida confirmou a realização de 12 mil cirurgias oftalmológicas e 6 mil exames de endoscopia e colonoscopia na rede municipal, com início previsto para novembro, resultado de emendas parlamentares dos senadores e deputados federais do Amazonas.

O prefeito também destacou avanços em obras estratégicas, como o Hospital Dia, a Cidade do Autista, o novo aterro sanitário de Manaus, considerado um desafio de 30 anos, e o bairro planejado Dorothea Braga, o primeiro da cidade em quatro décadas.

Outras obras de grande porte foram mencionadas, entre elas o parque Encontro das Águas Rosa Almeida, no Encontro das Águas, projeto assinado por Oscar Niemeyer e previsto para entrega em fevereiro na zona Leste; o viaduto do Passarão, na zona Oeste; o primeiro aquário público municipal, no Centro; e os conjuntos habitacionais Carlos Braga, localizado no bairro Parque das Tribos, na zona Oeste, e Dorothea Braga, no novo bairro planejado, situado na zona Norte de Manaus, que beneficiarão famílias retiradas de áreas de risco.

‘Natal dos Sonhos’

David também anunciou novidades para o fim de ano: o “Natal dos Sonhos”, que promete transformar Manaus com decorações temáticas, neve artificial, pista de gelo coberta e o tradicional presépio flutuante que percorrerá comunidades ribeirinhas pelos rios Negro e Solimões.

O prefeito ainda destacou as obras de reforma e construção de escolas, policlínicas, feiras e campos de futebol, além da formação de 140 novos guardas municipais que reforçarão a segurança durante o período natalino.

“Nós respondemos ataques com trabalho. E é com trabalho que estamos transformando Manaus”, pontuou.

Limpeza urbana e trabalho integrado

David também destacou o trabalho ambiental da gestão, citando a remoção de 2.700 toneladas de lixo das dez ecobarreiras instaladas em igarapés da capital, uma ação inédita que impede o descarte irregular de resíduos nos rios Negro e Amazonas. O prefeito fez um apelo para que a população colabore com o descarte correto de lixo, evitando que o material chegue aos cursos d’água e cause alagações.

Encerrando a transmissão, o prefeito reforçou a importância da união e do diálogo para o desenvolvimento da cidade. “Manaus está avançando em todas as áreas. O nosso tempo é de trabalho, de amor e de compromisso com a cidade que a gente ama”, concluiu.