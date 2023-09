Prefeito David Almeida comemora êxito da primeira noite do #SouManaus e faz planos para 2024: “será ainda maior”

Manaus/AM – O prefeito de Manaus, David Almeida, enfatizou, durante a coletiva oficial do “#SouManaus Passo a Paço 2023”, realizada na noite desta terça-feira, 5/9, o sucesso do maior festival de artes integradas do Norte do Brasil. Com mais de 13 atrações nacionais e a presença do maior DJ do mundo, David Guetta, o evento foi abraçado pela população que lotou os palcos para prestigiar os espetáculos musicais, artísticos, gastronômicos e circenses que aconteceram no centro histórico da capital amazonense.

De acordo com David Almeida, a alegria dos presentes no evento só comprova a grandeza da edição 2023 do festival e o sucesso que impulsiona a cultura, o turismo e a economia da cidade.

“O #SouManaus não é apenas um evento musical, mas sim o maior festival de artes integradas do Norte do Brasil. Aqui temos a área gamer, artesanato, gastronomia, arte urbana e sete palcos onde artistas locais também se apresentam. Tudo isso está sendo coroado com a apresentação do maior DJ do mundo, David Guetta, que fará um espetáculo nunca visto pela população de Manaus. Por tudo isso, só temos que comemorar o sucesso do #SouManaus e convidar a população para os próximos dias”, enfatizou o prefeito.

Realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o “#SouManaus Passo a Paço 2023” reúne mais de 600 artistas locais que vão se apresentar em um espaço de 44 mil metros quadrados.

Para o chefe do Executivo municipal, tudo isso só é possível graças ao planejamento realizado desde a edição do ano passado. “Para obter sucesso, é necessário passarmos por duas etapas que é o planejamento e a execução. Quando isso acontece corretamente, vem o sucesso e é isso que estamos vendo aqui no primeiro dia do #SouManaus. Por isso, só temos que agradecer à população e aos patrocinadores, que abraçaram a ideia, e os servidores da prefeitura que se empenharam para que esse festival fosse esse sucesso. Agora, a população pode esperar que em 2024 será ainda maior”, finalizou.

