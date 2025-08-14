Prefeito David Almeida confirma inauguração da UBS Dom Milton para o mês de outubro

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, confirmou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dom Milton Corrêa Pereira, no bairro Santo Agostinho, será entregue até o fim de outubro, oferecendo atendimento de qualidade a milhares de moradores da zona Oeste da cidade. Nesta quarta-feira (13/8), o gestor realizou mais uma vistoria às obras, classificadas como UBS de porte 4, e destacou a importância estratégica da nova unidade para a saúde pública municipal.

“Estamos trazendo para a zona Oeste uma das mais modernas unidades de saúde de Manaus. Uma UBS porte 4, totalmente equipada, com novos profissionais e capacidade para atender milhares de pessoas. Em outubro, vamos entregar esse espaço e garantir que os moradores do Santo Agostinho e comunidades vizinhas tenham, finalmente, um atendimento digno, de qualidade e perto de casa. Esse é mais um compromisso da nossa gestão com o cuidado e a saúde das famílias”, afirmou Almeida.

A UBS Dom Milton Corrêa Pereira contará com aproximadamente 1.200 metros quadrados e 59 ambientes, oferecendo uma estrutura completa para consultas médicas, atendimentos odontológicos, sala de vacinação, farmácia, serviços de enfermagem e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. Além disso, o projeto prevê a ampliação do quadro de profissionais de saúde, fortalecendo a capacidade de atendimento da unidade.

A prefeitura destacou que a construção da UBS integra o plano de expansão da rede municipal de saúde, que busca investir em infraestrutura moderna, equipamentos de ponta e recursos humanos qualificados, garantindo atendimento resolutivo e próximo da população. O foco principal é suprir lacunas históricas na assistência em regiões carentes, como o bairro Santo Agostinho.

Além dos atendimentos básicos, a nova UBS funcionará como polo de programas preventivos de saúde, educação em saúde e monitoramento contínuo de doenças crônicas, reforçando a política de atenção primária da Prefeitura de Manaus. A expectativa é que a unidade contribua significativamente para reduzir filas, agilizar atendimentos e melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade local.

O prefeito David Almeida também ressaltou que a entrega da UBS representa um avanço importante para a zona Oeste, oferecendo infraestrutura moderna, equipamentos novos e profissionais capacitados, garantindo atendimento seguro e eficiente. A obra é considerada estratégica para a gestão municipal, fortalecendo o compromisso com a saúde da população e promovendo inclusão social.

A inauguração está prevista para o fim de outubro, consolidando mais uma etapa do plano de expansão da rede de atenção primária da cidade e garantindo que os moradores do Santo Agostinho e regiões vizinhas tenham acesso a serviços de saúde de qualidade e próximos de casa.