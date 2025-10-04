A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito David Almeida cria Proben+, programa de descontos e vantagens para servidores da educação em Manaus

Novo benefício contempla desde saúde e esporte até lazer e alimentação, estendendo-se também a dependentes dos trabalhadores.

Por Natan AMPOST

04/10/2025 às 00:00

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta sexta-feira, 3/10, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), na zona Centro-Sul, a criação do Programa de Benefícios dos Servidores Municipais da Educação – Proben+, iniciativa inédita que amplia a valorização dos profissionais da rede municipal de ensino. O programa será instituído por portaria da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O Proben+ garante aos servidores em pleno exercício da educação municipal descontos e condições especiais em uma ampla rede de convênios com empresas parceiras dos setores de saúde, lazer, alimentação, esporte, transporte, entre outros. A medida integra o eixo de Educação e Valorização do Servidor da atual gestão, fortalecendo a qualidade de vida e incentivando a motivação dos profissionais que atuam diretamente na formação das futuras gerações de Manaus.

“Atenção, servidores da educação da Semed Manaus. Você conhece o Proben+? É um programa de benefícios para os servidores da educação, voltado a valorizar quem dedica a vida a ensinar e cuidar das nossas crianças”, destacou o prefeito David Almeida.

Ao lado do prefeito, o secretário municipal de Educação, Júnior Mar, ressaltou o lançamento do programa neste mês dedicado à educação. “Hoje é o nosso lançamento. Estamos no mês da educação, dia 15 é o Dia dos Professores, então estamos agora com esse Proben+, que são descontos para academias, drogarias, lanchonetes, pet shops, dentre outros serviços. A partir de terça-feira, dia 7, o servidor pode se inscrever no portal da Semed Manaus. E você que é lojista ou prestador de serviço com CNPJ regularizado, também poderá participar se cadastrando no edital do programa”, explicou o secretário.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

A Semed ficará responsável por gerenciar o programa, formalizar as parcerias e divulgar a rede credenciada. O benefício poderá ser estendido ainda aos dependentes diretos dos servidores, mediante comprovação documental.

Com o Proben+, a gestão David Almeida reafirma seu compromisso de investir não apenas em infraestrutura escolar e inovação pedagógica, mas talvez no bem-estar de quem faz a educação acontecer diariamente, fortalecendo a cidade por meio do conhecimento.

