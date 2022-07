Prefeito David Almeida destaca avanço do programa ‘Asfalta Manaus’ pelas zonas da capital

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, deu sequência às fiscalizações do programa ‘Asfalta Manaus’, nesta sexta-feira, 15/7, pelos bairros das zonas Norte e Leste da capital amazonense. Acompanhado do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, o gestor municipal destacou o avanço dos serviços de recuperação das ruas de Manaus.

“Nós estamos visitando as obras. Chegamos a pouco de Boa Vista (RR), e vimos direto acompanhar estes serviços. Nós já passamos pelo Cidade de Deus, São José e agora estamos aqui no Jorge Teixeira. Em todos os lugares, podemos ver as ruas secundárias, distante das principais, onde o asfalto está chegando com qualidade nessa parceria que estamos tendo para asfaltar a cidade de Manaus”, enfatizou Almeida.

O primeiro lugar visitado foi o conjunto Villa Nova, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte, que há mais de 20 anos não recebia os serviços de recapeamento asfáltico. A expectativa é que até o final do mês, todas as ruas do local sejam contempladas pela ação.

Logo em seguida, a comitiva fiscalizou os serviços realizados na alameda da Sorte, no São José ll, onde quatro vias serão recapeadas nesta sexta, e na rua Beija-flor, no Jorge Teixeira, ambos os bairros na zona Leste.

Para o secretário Renato Júnior, a chegada da ação nos bairros mais distantes do Centro comprova o compromisso da gestão municipal de levar dignidade aos moradores de toda a cidade.

“A rua Beija-flor é a primeira da segunda etapa do Jorge Teixeira que está sendo recuperada. No Asfalta Manaus, já recuperamos 75 ruas no Tancredo Neves, Nova Floresta e Nova Conquista. Agora estamos entrando no Jorge Teixeira e a população achava que essa nova realidade nunca ia chegar até aqui”, afirmou Júnior.

Praça e complexo esportivo

Durante a fiscalização realizada no Jorge Teixeira, o prefeito David Almeida visitou o complexo esportivo do bairro, localizado na rua das Rosas, e também a praça e o anfiteatro, que ficam na rua dos Trevos. Os três espaços públicos serão reformados pela Seminf e entregues à população em até 60 dias.